高鐵拚觀光 「高鐵＋高雄好玩卡」聯票改版

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台灣高鐵2019「高鐵+高雄好玩卡」聯票全新改版，除了提供高鐵標準車廂來回車票75折優惠外，並有特製「高雄好玩卡」，總價值2,088元，優惠價690元，適用出發日期自明年1月1日起，即日起開放購票。

「高鐵+高雄好玩卡」聯票行程包括經典夢時代摩天輪與雙層巴士多項在地景點門票及交通工具，並新增超高人氣的高雄85觀景台、貢多拉船等。

台灣高鐵指出，想要闔家出遊的旅客，可以先體驗雙層巴士暢遊市區景點，下午則可選擇前往：貝殼博物館、海洋探索館、台灣鐵道故事館或壽山動物園參觀，進行一趟寓教於樂的知性旅行。

好友結伴同行或想浪漫遊港都的熱戀情侶，不妨來趟充滿藝文氣息的輕旅行，建議旅客搭乘愛河太陽能船，飽覽「亞洲新灣區」美景，前往駁二藝術特區感受濃厚的藝文氣息，或選擇搭乘鼓山-旗津渡輪，乘著徐徐海風騎乘腳踏車輕鬆欣賞旗津風光。

晚間則不論登上高雄85觀景台俯瞰港都夜景，或搭乘愛河貢多拉船/愛之船，或搭乘摩天輪欣賞夜景，都是情侶們不容錯過的浪漫行程。

此外，台灣高鐵持續熱銷的「高鐵+高捷」聯票，推出以來深受旅客喜愛，內含：高鐵標準車廂來回車票75折優惠、高捷套票優惠價490元（原價859元）。其中套票包括:高雄捷運二日卡、渡輪來回券、自行車三小時租賃服務，加贈陽明高雄海洋探索館、英國領事館之門票、鈴鹿賽道樂園人氣設施搭乘券等，適合喜歡慢遊的旅客，細細品味高雄之美。

台灣高鐵表示，高鐵交通聯票整合各地捷運與台灣好行，遍及全台11條旅遊路線，為旅客貼心整合高鐵車票以及在地接駁、景點門票、美食體驗等多元產品，旅客不用開車就能輕鬆暢遊全台。

欲購買高鐵交通聯票產品的旅客，只要利用電腦或手機連到ibon售票系統網站，選購想要出遊的路線，即可同時進行高鐵訂位，再到7-ELEVEN門市ibon機台完成繳費，即可一次取得高鐵來回車票與交通套票。

(工商 )

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