安迪·沃荷普普狂想特展 免費展覽講座隆重登場！

2018年12月19日 12:52 中時電子報 綜合報導

由國立中正紀念堂管理處、義大利策展公司123 ART、時藝多媒體聯手策畫的重量級展覽「安迪‧沃荷-普普狂想特展」，將於2019年1月9日至4月14日於國立中正紀念堂二、三展廳盛大展出。本次展覽精選安迪·沃荷從1957年到1986年超過百餘件作品，為睽違十年最豐富完整的經典作品來台展出，展品橫跨安迪·沃荷完整繪畫生涯，共規劃成四大展區：包含藝術家肖像、名人肖像、雜誌與音樂專輯封面設計和絹版印刷與其他技法，每一展區都一定能讓你從中品味各項沃荷式經典，還能認識不一樣的安迪‧沃荷。

主辦單位為了讓民眾更深入了解普普藝術教父的狂想世界，精心規劃了免費的系列講座，展覽期間特邀藝文界重量級講師，將帶領大家從不同面向來認識安迪‧沃荷，歡迎民眾一起參加！

講座從一月份開展開始，直至到二月底，總共四場。包含1月13日國際藝評人協會台灣分會理事長-謝佩霓分享的「你所不知道的安迪沃荷」、1月20日知名策展人-陸蓉之將探討「達達主義與普普藝術、藝術與商業結合」、2月17日知名樂評人-陳德政則會帶領我們從「從安迪音樂看安迪」以及2月24日由知名影評人-但唐謨會從電影的角度切入，「銀工廠的奇聲幻境：談安迪沃荷與紐約地下搖滾」。

盼望藉由多元主題的講座，讓不同年齡層的民眾都能更加認識普普藝術教父安迪‧沃荷，享受藝術走進生活的美好。活動名額十分有限，為回饋民眾講座全程免費，請民眾千萬要把握機會！報名方式請上Facebook粉絲專頁搜尋「安迪‧沃荷-普普狂想特展」粉絲專頁填寫報名表單。首場由謝佩霓理事長主講的講座，現正熱烈報名中！更多即時訊息亦會公告於Facebook粉絲專頁。

(中時電子報)