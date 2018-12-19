陸用強硬方式處理孟晚舟案 專家分析有3原因...

2018年12月19日 12:52 中時電子報 陳舒秦

孟晚舟案發生至今，中國大陸先是召見加拿大和美國大使抗議和警告，繼之又以「國家安全」名義先後拘捕了兩加拿大公民。政府對此案的處理從一開始就將之政治化，對於中方主動讓事件升級的做法，專家分析有其3原因。

第一專家認為，若孟晚舟案不能得到妥善處理，華為受到美國嚴厲處罰，會對華為產生極大影響，惟恐成為第二個中興。

第二，國內企業特別是高科技公司高管的海外旅行安全受影響。因為美國用「長臂管轄」在海外隨意抓中國大陸企業高管的做法，若中國政府不如此強硬反對，誰知道這以後會不會成為慣例。因為假如不能保證企業家群體海外旅行的人身安全，將造成引發中國企業家群體的不安，中國大陸政府就很難得到他們的政治支持。

第三，中國大陸政府和領導人的合法性受到衝擊。美加拘押孟晚舟，也會被外界看作是對中國政府和領導人打臉的事情。若沒有強硬反應，在中國民眾中是很難交代，合法性將會受到很大衝擊。

孟晚舟案產生的這三個政治後果肯定會納入中國政府的考量中，由於外交問題往往會引發內政的劇烈變化，所以中國政府處理某個外交事件優先考慮的是這樣做內部會有什麼反應。而不是對方會有什麼反應。孟晚舟案同樣如此。

中國政府的目的，就是利用孟晚舟案政治屬性的爭議性，將此案做起政治案件，然後動用國家力量，在美國正式引渡前，讓加拿大放人。若加拿大重視本國公民的人權保護，不可能不拿他們來交換。

(中時電子報)