余天準備這樣嫁女兒 李亞萍跟余苑綺訴苦：應該會賠錢

余苑綺下月在圓山飯店補辦婚宴，光余天夫婦的部分就有90桌，李亞萍私下訴苦已做好血本無歸的打算。(取材自余苑綺臉書)

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中時電子報

「歌壇長青樹」余天女兒余苑綺，5年前被診斷出罹患直腸癌，但她樂觀積極接受治療，不但挺過12次化療戰勝病魔，還突破心型卵巢「萬分之一」超低受孕機率，在去年底生下女兒「樂樂」，原本要辦流水席的她，最後尊重爸媽意見將在下月20號於圓山飯店補宴客，而余天夫婦人面廣，即使席開百桌也很可能爆桌，李亞萍甚至私下跟女兒訴苦，表示已做好血本無歸的打算。

余苑綺生產後至今已瘦回標準身材，準備下個月20號在圓山大飯店補辦婚宴，余苑綺昨錄《命運好好玩》節目，透露婚宴最多開110桌，考量爸媽人面廣，只有3桌是自己的朋友，17桌是夫家親友，其餘90桌都給爸媽撒帖子，這場婚宴共發了1000張喜帖、1400份喜餅，規模超大預估要燒500萬，最近媽媽李亞萍忙籌畫，忍不住跟余苑綺訴苦：「應該會賠錢」，已做好心理準備。

而辦這場超大規模婚宴，看得出余天夫婦寵女兒的心意，余苑綺則笑稱爸媽根本自找麻煩，而最辛苦的應該是婚顧IVAN，余苑綺說：「每次去開會，我就轉了一圈然後出來，太多細節要忙了」，至於伴郎、伴娘的部分，余天夫妻覺得還要找很麻煩，所以由姊姊余筱萍跟弟弟余祥銓代勞，女兒樂樂則是花童，等於「余家人」Cover全部人力，至於第二胎計畫，余苑綺坦言生了女兒之後一直有避孕，計畫辦完婚禮再拚一胎。

(中時電子報)

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