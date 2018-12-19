政壇輕熟美女誰最正？網友歪樓大推第5位資深美女

台北市觀傳局長、台北市立委補選參選人陳思宇(左1)、柯市府秘書處媒體事務組組員「學姊」黃瀞瑩(左2)、曾參選高雄旗津、鼓山、鹽埕選區無黨籍市議員候選人蔡宜芳(右2)、民進黨籍台北市議員高嘉瑜(右1)。 (圖/合成圖，本報資料照)

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中時電子報
/綜合報導

2018九合一選舉選完，也增加了不少政壇帥哥美女，有網友在批踢踢發文詢問，目前政壇若不計40以上熟女，誰是最正最漂亮的輕熟女？，該網友還自提4個長相姣好的政治人物，並做了個人排名。

輕熟女為台灣資生堂公司，於2005年在台灣提出的新名詞，純粹年齡概念上介乎於少女和熟女之間，據台灣資生堂公司解釋，「輕熟女族群泛指年紀25歲至35歲之間，擁有獨立的經濟能力的都會女性」。而其特質為正面生活態度、手腕靈巧、想法成熟、自信。

網友valender (槍在手)在批踢踢發文表示，若以高嘉瑜1、蔡宜芳2、學姐(黃瀞瑩)3、陳思宇4來排比，「政壇最正的輕熟女會是誰？」該網友個人認為是2號，因為「身材比較好」。並詢問廣大網友意見。

有一派網友認為「蔡宜芳+1」、「蔡宜芳」、「1」、「蔡=學姐>陳>高」，另一派網友認為是學姊，「唯一支持學姊」、「學姐最高」、「學姊最正」、「要評比的話，學姊>陳>高>蔡」、但也有不少網友認為時代力量台北市議員林穎孟更漂亮，甚至不輸學姊，「林穎孟真的不差」、「唯一支持林穎孟」、「蔡的妝蠻濃的」、「竟然沒有林穎孟？」、「學姊穎孟並列第一」。

但有更多網友歪樓，稱前副總統呂秀蓮才是政壇資深熟女，「唯一支持法律蓮」、「把法律蓮放哪？」、「支持法律蓮」、「論資深熟女法律蓮第一」、「呂副年輕長髮時也不差」。

(中時電子報)

前副總統呂秀蓮年輕時長髮飄逸照。(圖/翻攝自玉山週報)

文章來源：PTT論壇

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