環保署：海岸垃圾寶特瓶最多 菸蒂也不少

2018年12月19日 13:49 中時 廖德修

海岸垃圾仍以寶特瓶最多。（廖德修攝）

環保署公布今年度淨灘成果。（圖／環保署提供）

海岸垃圾何其多，其中又以寶特瓶居冠。環保署公布今年輔導臨海縣市環保局海岸廢棄物監測結果，扣掉台北、南投、嘉市，19縣市有12個縣市的海廢以寶特瓶最多，其次是塑膠瓶蓋、非食物類瓶罐容器（各2個縣市），而高雄的吸管、嘉義縣的漁網和繩子、花蓮的菸蒂，則是其海岸最常見的垃圾。

環管處長袁紹英表示，如果以海岸垃圾產生的途徑研判，主要以生活垃圾及遊憩行為產生的比率最高，其次是漁業、休閒釣魚與抽菸。而除了生活遊憩，北部與離島縣市的漁業、休閒釣魚行為也會產生不少垃圾，東部縣市的煙蒂則占一定比例。可見無論遊客或釣客都應發揮公德心，不要在海岸留下垃圾。

環管處說，依據今年度寶特瓶監測調查資料顯示，海岸上逾6成寶特瓶已無法辨識其產地。依據可辨識的寶特瓶可發現，台灣本島海岸以自產寶特瓶居多，離島海岸的寶特瓶主要來源是對岸的海漂垃圾，可見海廢除了對當地海岸造成危害，也會透過洋流及潮汐傳送至更遠的地方，這已是全球性的問題。

為了消滅海岸垃圾，除了設法從源頭減量，環保署並鼓勵更多民眾、團體加入淨灘。而自106年起投入淨灘認養的團體，認養里程最長（11.25公里）與動員人數最多（7243人次）的都是國泰金控，淨灘場次最多（119場）的是台電，清除垃圾最多（42.2公噸）則是琉球鄉本福村的志（義）工。

此外，環管處統計去年4月22日至今年11月底，全國淨灘達23469場次，參加人數約40萬人次，清理垃圾量達7千餘公噸。今年主動發起淨灘的民間團體，主要有荒野保護協會、綠色和平、RE-THINK台灣重新思考環境教育協會等環團。為了方便參與，環保署於「海岸淨灘認養系統」提供單一申請窗口，民眾可隨時上線申辦淨灘認養活動。

(中時 )