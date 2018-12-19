媽祖做後盾 建國國中女排媽祖盃奪冠

2018年12月19日 13:54 中時 張朝欣

北港鎮建國國中女排隊參加今年北港朝天宮舉辦的「北港媽祖盃排球錦標賽」，一路過關斬將，拿下國女甲組冠軍，首度將冠軍獎盃留在北港，19日女排隊將榮耀獻給媽祖，感謝北港朝天宮長期的贊助與鼓勵。

北港媽祖盃是第1個結合體育與宗教文化的賽事，由於參賽隊伍眾多，已列為國內排球比賽年度5大盃賽之1，因此各隊無不精銳盡出，第8屆北港媽祖盃於本月8至16日在北港鎮舉行，超過300支隊伍競技，盛況空前。

成立3年多的建國國中女排隊，去年拿下北港媽祖盃亞軍，球員們對於無法將冠軍獎盃留在北港家鄉耿耿於懷，1年來加強練習，今年一路過關斬將，決賽時對上去年冠軍隊伍雙十國中，最終以2比1拿下冠軍，不少隊員喜極而泣。

建國國中校長林吉城說，女排表現優異，除了領隊教練黃基津、教練吳明恒與施姈霓的用心指導，北港朝天宮長期贊助經費讓球隊無後顧之憂，女排後援會會長縣議員蔡岳儒全力支持，也是奪冠關鍵，因此將把這份榮耀獻給媽祖與所有支持者。

蔡岳儒說，以往北港鎮北辰國小培養出來的優秀女排小將，全都被外縣市學校挖角，因此雲林縣從未獲得國中女排全國賽事冠軍，去年大部分小將選擇就讀建國國中組成女排隊，去年底先拿下華宗盃冠軍，今年又陸續在永信盃、華宗盃奪冠，如今加上媽祖盃，可說是大滿貫。

(中時 )