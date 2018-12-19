大陸漁船越界捕撈 海巡隊登檢驚見5.7公斤豬肉

大陸漁船「閩晉漁」船上被起獲一袋生豬肉。（張穎齊翻攝）

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大陸漁船「閩晉漁」在我國彭佳嶼海域違法越界拖網捕魚。（張穎齊翻攝）
林姓船長被逮。（張穎齊翻攝）

海巡署第二巡防區指揮部昨（18）日在彭佳嶼東北18.2浬處，發現1艘大陸漁船「閩晉漁」越界拖網作業中，企圖捕撈鯖、赤鯮、鰺及竹筴魚等高經濟魚類，海巡隊上船檢查時，驚見漁船不僅有不法漁獲1公噸，還有4.4公斤生豬肉以及1.32公斤燉煮的豬肉，豬肉總計5.7公斤，檢疫局已派員封存消毒。

海巡隊昨日下午5時許，發現有漁船「閩晉漁」越界拖網作業，隨即要上船登檢，林姓船長因為害怕，不願配合，雙方僵持3小時，林男才妥協，豈料，海巡隊不僅發現不法漁獲1公噸，還在船內冰箱搜出4.4公斤生豬肉，另外船上鍋爐內還有1.32公斤豬肉正在燉煮。

由於目前正值大陸爆發非洲豬瘟疫情，海巡隊秉持阻絕於境外的防疫作為，立即通知檢疫局人員派員，對「閩」船實施肉品封存及相關防疫消毒工作，另考量這些肉品並非走私，而是僅供船員食用，不會開罰，但會要求肉品封存在船上冰箱，不得著陸，必須隨船回大陸。

經查，「閩」船於屬大陸福建省晉江市，船約263噸，船上人員共14人，為大型，昨日上午10時從晉江市深滬港出港後，擅自進入彭佳嶼海域捕魚，海巡隊依照兩岸人民關係條例第32條、80-1條及海岸巡防機關處理大陸船舶未經許可進入台灣地區限制或禁止水域案件裁罰標準，依其噸位級距裁處最高金額可達240萬。

(中時 )

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