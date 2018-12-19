游盈隆痛批：民進黨選後沒大破大立還不斷出包

2018年12月19日 13:55 工商 崔慈悌

參選民進黨主席的游盈隆今天再度痛批，選後黨與政府不但沒有做出什麼大破大立、贏回民心的事，反而不斷出包，造成雪上加霜，病情加劇，「再這樣搞下去，很快就會進入加護病房，說不定一命嗚呼」。

游盈隆今天在臉書表示，「大破大立」是民進黨2018地方選舉慘敗，黨內湧現的呼聲。但從1124敗選以來，民進黨及政府做出了什麼「大破大立」且讓黨員和人民喝采的事？一件也沒有。

他說，這有太多事例可舉，姑且以所謂「中生代」力拱卓榮泰參選黨主席這件事說起。卓榮泰本質上是個好人，但他所知，卓一兩年前被蔡英文總統兼黨主席欽點為中央黨部副秘書長，不久又被拔擢再度出任行政院秘書長迄今。

游盈隆質疑，以這樣的背景來看，蔡英文對卓榮泰有提攜之情、再造之恩。當蔡英文有難，卓仔身為幕僚下屬，當然要湧泉以報，赴湯蹈火，在所不辭。

他說，按照這樣的邏輯，按照這樣的人情義理，當蔡英文總統依然故我，巨大挫敗後依然視民意為無物，要繼續做她所認為「對的事情」，更重要的是，想不費吹灰之力就代表民進黨參選下一任總統，「卓仔能不唯命是從嗎？」

他問卓榮泰，蔡總統在位的一天，卓要如何能夠違逆她的權力意志，去大破大立呢？尤其當大破大立意味著要改變蔡英文的用人、政策、決策風格、甚至核心價值時，「用膝蓋想就知道，那是不可能的事」。

游盈隆認為，兒子鬥老子、學生鬥老師、員工鬥老闆、幕僚鬥長官，這是中國文革時期才看得到的慘狀，怎麼可能在二十一世紀的台灣上演？這就叫做「結構性的限制」。

他說，在這種結構性限制下，卓榮泰要如何領導民進黨大破大立？能如何大破大立？何時會大破大立？除非造反。「但卓榮泰敢造蔡英文的反嗎？門都沒有」。

最近，卓榮泰對媒體拋出「改革沒有上限」的說法，游盈隆也認為「勇氣可嘉，但沒有具體的內容，只是一個空洞口號，蒼白無力的號召」。但他仍期待卓很快提出具體內容，「不要跳針跳針跳針，跳到連自己都汗顏的地步」。

他感慨2020總統與立委大選一轉眼就到了，看看2018剛過去的那一場戰役，有多少無辜將士陣亡，有多少「冤魂」、「亡魂」在裡面？誰該負起責任？民進黨掌權的人現在還不猛醒，還在沉睡，還在大打迷糊仗，未來不僅總統會大輸特輸，68席立委還有幾席回得來？「民進黨掌舵的、掌權的至少要有一點點、一絲絲憐憫之心吧！」

(工商 )