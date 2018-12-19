張睿家、張家慧看展遇法國藝術大師 受邀幫他們作畫！

張睿家（中）、張家慧（左）看藝術展遇到法國藝術大師WK Interact（右）。（圖／周子娛樂提供）

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中時電子報
／綜合報導

近期推出性感寫真集的金馬男神張睿家和知性戲劇女神張家慧同為藝術愛好者，日前一起受邀參觀「ALL THE RAGE台北國際潮流藝術展」，張睿家大男孩個性不變，興奮表示「真的是大飽眼福！」，張家慧平常就常和老公一起看展，文青味十足的她則說，看展能幫助激發演員潛力。

WK Interact還表示想幫張睿家（左）、張家慧（右）作畫。（圖／周子娛樂提供）

張睿家和張家慧在現場看展時，還巧遇法國藝術家WK Interact親自向他們介紹自己的作品，WK曾經為許多好萊塢電影及演員作畫包含The Hunger Games（飢餓遊戲）裡的珍妮佛．勞倫斯，他更熱情提出邀約要為張睿家及張家慧作畫。

知性的張家慧平常就有看展的習慣，常和老公一起陶冶性情。（圖／周子娛樂提供）

張家慧因為先生主修美術，兩人平時興趣就是一起看展，她覺得這次的展覽蠻不一樣的，很現代，很街頭，很強烈，甚至在作品中諷刺權力！張家慧有感而發：「演員也是藝術的創作者，當我們欣賞不同領域的藝術作品時，視覺的衝擊除了讚嘆作品很酷以外，同時也更豐富想像力，激發我從不一樣的角度欣賞，這樣的感觀刺激能在我表演時給予幫助！」

張睿家看展一樣男孩力十足，說自己看得十分過癮。（圖／周子娛樂提供）

張睿家則興奮表示：「真的是大飽眼福！觀賞每位藝術家獨特的作品，彷彿進入到他的世界裡。」滿特別的是其中有很熟悉的卡通、動漫、童話故事裡的人物，因為藝術家的創作而變得耐人尋味；他認為：「從這次展出的作品的能看出藝術家的創作包含各種對文化衝突、歷史演變、環保議題、生態保育的想法，希望大家除了欣賞外也能夠細心觀察每件作品所傳達的訊息跟理念，一定會讓你驚呼連連，值回票價！」

(中時電子報)

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