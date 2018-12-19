想花4億設立「台語頻道」高金素梅：執政黨別再不務正業

文化部長鄭麗君。（黃世麒攝）

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中時電子報
《有必要每年花4億設「台語頻道」嗎？》 ～高金素梅2018.12.17

文化部擬每年編列新台幣4億元，補助公視基金會設立台語頻道原計劃明年年中開播，藍綠立委激辯，預算最終遭擱置。立委高金素梅在臉書放出影片，問台語就是「閩南語」嗎?公視以「語言嚴重流失」的理由要設立「台語專屬頻道」她無法接受。高金素梅批，執政黨花人民的納稅錢去滿足自己的意識型態，別再不務正業了！

文化部在108年度預算中編列4億元專案預算，補助公視基金會設立「台語頻道」，立委高金素梅臉書放出相關影片，她認為文化部用NCC已同意將台視二台變更為台視台語台，且台語瀕危，這兩個理由就要讓文化部每年花4億，她無法同意。「且要說『台』語，應先釐清定義。」究竟什麼是「台語」?

高金素梅在臉書說，台語就是閩南語，這沒什麼好爭辯，再多的爭辯都是多餘。全世界閩南語人口有7000萬人，在世界百大語言排名21。台大進不了世界百大，但台灣的閩南語進了世界百大語言。根據台中教育大學的研究，台灣的閩南語人口占2350萬人中的七成。

高金素梅說，公視以「語言嚴重流失」的理由要設立「台語專屬頻道」，以後，每年要吃掉文化部4億的預算。台語（閩南語）真的是嚴重流失的弱勢語言嗎？看看霹靂台灣台，精純的台語已將節目推到國際文創的舞台，高喊台語嚴重流失的人難道不汗顏？花人民的納稅錢去滿足自己的意識型態，執政黨別再不務正業了！

文化部長鄭麗君數度強調，文化是用加法來發展的，文化部的立場始終都是文化平權的落實，台灣有多元文化，我們有對基本文化傳播權的保障。我們的立場是文化平權，政府不能帶頭造成不平權。鄭麗君說，身為部長，不能眼見政府支持了客台、原民台的成立，卻不支持台語頻道的設置。

(中時電子報)

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