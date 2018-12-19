「猜猜我是誰」老梗 6旬婦險噴20萬元

2018年12月19日 14:36 中時 謝明俊

張婦被騙匯出20萬元。〔謝明俊攝〕

保七總隊一大隊駐台銀新竹分行員警協助追回張姓婦人被騙款項。〔謝明俊翻攝〕

詐騙集團利用「猜猜我是誰」手法，假冒成「因感冒聲音吵啞」的姪女，向家住新竹的張姓婦人詐騙急用借款２０萬元，張婦趕緊到臺銀新竹分行匯款，不顧行員勸阻匯出款項，行員找來保七總隊一大隊駐分行警員前來，緊急動用「圈存機制」將失款凍結，才免遭騙徒提領。

日前，６０歲的張婦接獲詐騙集團「猜猜我是誰」的詐騙電話，騙徒假裝成「因感冒聲音沙啞」的姪女來電，騙稱「有急用」向張婦商借新臺幣 20 萬，張婦不疑有他，立刻許帶著兒子趕到臺銀新竹分行匯款。

張婦一直堅持這筆錢是要匯給姪女的，絕對沒有問題，兒子也以為媽媽已經和表姐本人見面確認過了。在錢匯出去之後，行員張順益機警的再多關心一句「這也不是一筆小錢，最好再和姪女那邊多再確認一下」張婦隨用手機做確認，才赫然發現姪女根本沒有向她借錢。

張員立即通報派駐分行保七總隊一大隊員警曾仁國、陳偉、蕭正功、張世欣前來接手處理，除安撫張婦激動情緒外，並立即啟動「圈存機制」將已經填單匯出的 20 萬凍結救回。張婦對20 萬元失而復得，緊張的直說差一點心臟病發作，不斷感謝保七員警與臺銀人員的協助幫忙。

駐分行員警隨後將相關資料，交由轄區新竹二分局東門派出所繼續追查幕後詐騙集團，保七總隊並提醒民眾，接到親友電話或其他通訊軟體中借錢，一定要向本人親自查證，以免受騙上當。另外如果真的不小心被騙，可緊急向銀行或警政署 165 報案啟動「圈存機制」，仍然還有機會追回被騙的金錢。

(中時 )