拋去蔣化議題惹議 無黨籍立委趙正宇籲促轉會停止運作

2018年12月19日 14:31 中時 楊孟立

促轉會日前在半年進度報告拋出「去蔣化」議題再次引起社會激辯，無黨籍立委趙正宇今天發表聲明呼籲蔡總統、賴院長、以及執政黨，暫時停止促轉會的運作，並重新聘任一群有專業、公正的委員，且促轉會預算應全數凍結，直到政府訂出一套真正公平、公正、公開的制度，促轉會才有運作的正當性。

趙正宇指出，促轉會的組成與架構充滿了對立和衝突，所做所為令外界充滿質疑，在這樣的情況下，促轉會所提出的「正義」很難令人信服。在臺灣目前政治、社會紛亂的情況之下，促轉會只會激發族群之間的對立，讓衝突永不止息！臺灣目前需要的是安定、團結、拚經濟，而不是政治鬥爭！

趙正宇表示，如同宗教信仰自由一樣，無論信佛教或信基督，所有的信仰皆應該彼此相互尊重，不能因為不信佛教，就要求將佛祖的塑像拿掉！蔣介石，可以不喜歡他，也可以不認同他，但不問是非就任意汙衊他，甚至要他歷史上消失，這種作法太過於偏頗與激烈，畢竟在社會當中仍有一群人敬仰他，「我們還是必須尊重這些想法！再者，蔣介石的像、紀念館、鈔票等都是時代的產物，身為這一代的我們，對於歷史所衍生的一切，我們應選擇包容、尊重，不應該去全面否定那個時代的一切！」

趙正宇強調，現今社會上，面對各項經濟數據疲弱及發展的停滯，多數民眾期盼的是國內經濟能更進一步的發展，民眾衷心希望的是，能夠賺到更多的錢改善自己生活，而今，「我們不思考如何去提升經濟動能，反而執著於過去的情事，一再挑起不必要的對立與衝突，如此作為並不是民眾所要的，因此，我們呼籲，放下不必要的衝突，全力拚經濟，大家能夠過好日子，才是實際的作法」。

(中時 )