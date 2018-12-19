華為小公主現身 被爆探望姐姐孟晚舟

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But in reality when was the last time I saw daylight? #finalsweekfeels

Annabel Yao（@annabelballerina）分享的貼文 於 張貼

華為副董事長兼財務長孟晚舟近日在加拿大被捕之後，頓時成為鎂光燈焦點，任正飛的感情史與家庭也被拿出來討論，其中除了長女孟晚舟之外，任正非有一個小女兒姚安娜（Annabel Yao），因為高學歷跟美麗外表而備受外界關注。日前，有消息爆料姚安娜也來到溫哥華了，可能是特地來探望剛獲保釋的姐姐。

剛剛以1,000萬加元（約新台幣2.3億元）獲得保釋的孟晚舟，之後住進其丈夫劉曉棕名下的溫哥華豪宅，24小時受人監守。據了解，任正非有三任妻子，任正非一共有三任妻子，分別是孟軍、姚凌、蘇薇，孟晚舟與弟弟任平是任正非與首任妻子孟軍所生，孟晚舟和兒子孟平都在華為任職。姚安娜則是任與第二任妻子姚凌所生。與孟晚舟一樣，姚安娜亦隨母姓。姚安娜今年20歲，出生於雲南昆明，是華為的創始人兼總裁任正非的女兒，有多年芭蕾學習經歷，目前就讀於哈佛大學本科二年級，攻讀電腦工程和統計數據專業，學習成績優異是學霸。

根據「華為小公主」12月16日當天發布的一條instagram中，許多網友指出，這張照片應該是拍攝於溫哥華Stanley Park的觀景點。許多人推測 Annabel Yao此次來溫哥華，可能是特地來探望剛剛歷經劫難的姐姐。

(中時電子報)

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