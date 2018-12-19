兒與屏東爺奶同住影響身心？竹科女爭監護權結局是…

2018年12月19日 14:17 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

新竹一對竹科工程師夫婦因為工作緣故離婚，去年丈夫A男將兒子轉學到屏東與祖父母同住，妻子A女認為她探望孩子需要大老遠跑到屏東，擔心祖父母隔代教養，不及她親自照顧兒子，提告爭取兒子監護權，

判決書指出，這對工程師夫婦2015年協議離婚，A女指控，因丈夫在結交新女友，認為與女友相處，不方便照顧兒子，沒知會她就擅自將兒子轉學到屏東，由70幾歲的年邁老父母照料兒子，雖然祖父母好好地照料男童三餐，但兒子疑似搬到屏東心理壓力過大，短短時間內暴瘦9公斤，讓她十分心疼。

A女認為丈夫違背可探望兒子的約定，擅自將兒子帶到屏東阿公阿嬤家，住在新竹的她要探望兒子時，必須得舟車勞頓南下，且丈夫規定，只能在兒子安親班下課後探視，A女認為丈夫對她百般刁難。另外，雖然兒子祖父母有好好照顧小孩，但隔代教養畢竟不如媽媽親自照顧小孩，A女擔心小孩身心成長受到影響，申請監護權。

A男則解釋，他任職的公司被併購，擔心工作會變動，在新竹又沒有家人可幫忙照顧小孩，難以同時兼顧小孩和工作，經過深思熟慮後才將兒子轉學到屏東與阿公阿嬤一起住，而兒子在南部也適應良好，請法官駁回陳女請求。

屏東地院法官認為A男擅自將兒子帶到屏東委任年邁父母照顧，導致A女探視不便，甚至阻礙前妻與孩子見面，有妨礙兒子人格發展疑慮，判孩子監護權歸媽媽，可上訴。

(中時電子報)