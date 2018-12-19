獨家》高市環保局長 韓國瑜證實由中山大學教授袁中新出任

2018年12月19日 14:21 中時 林宏聰

高雄空汙嚴重，準高雄市長韓國瑜剛剛證實，環保局長將由中山大學環境工程研究所教授袁中新出任，袁中新專長在空汙防制，在學界輩份頗高，很多公部門環保相關領域人士都是他的門生；韓國瑜表示，高雄空氣品質若搞不好，觀光客不敢來，因此空汙防制將是未來重中之重。

袁中新民國71年成功大學環境工程學系畢業、台灣大學環境工程研究所碩士，隨後赴美國取得伊利諾大學土木暨環境工程研究所博士，回台後在成功大學化學工程研究所任教，民國80年起轉至中山大學環工所服務至今；前任高市環保局長李穆生、現任環保局長蔡孟裕均曾是他的學生。

韓國瑜表示，高雄空氣汙染到了必須「揮重拳」處理的地步，若空氣品質不好，觀光客不敢來，市民健康也備受威脅，因此他遍尋相關領域人才，有人推薦袁中新，上周雙方洽談交換意見後，他評估袁專業能力夠，在空汙、水汙方面均有獨到見解。

但韓國瑜唯一擔心對方長期在學術界服務，對公務體系不夠了解，袁中新則展現高度熱誠，並自認任教多年，環保局內有不少人是他的學生，未來人和、領導方面應不成問題，因此韓國瑜決定由袁中新出任環保局長職務。

除了袁中新之外，目前確定進入韓國瑜小內閣的成員包括副市長葉匡時與李四川、新聞局長王淺秋、客委會主委黃永卿，其他名單將於20日下午4時開記者會一次公布。

(中時 )