擴大暖冬補助獨漏三市挨罵 觀光局堅定立場「不改變」

2018年12月19日 14:30 中時 李宜秦

觀光局昨宣佈擴大暖冬遊方案，補助範圍擴大至全台19縣市，但卻獨漏住宿率高於5成的台北市、桃園市與新竹市，遭業者批是「懲罰表現好的業者」，北市旅館公會今也將至觀光局遞交陳情書。對此觀光局長周永暉今（19）日表示，政策難兩全其美，宣佈了就不會改變。且因補助案連連使觀光局旅宿組忙翻，只好將全局的替代役都召來幫忙。

觀光局昨日宣布擴大暖冬遊，明年1月份至全台19個縣市自由行的旅客，每晚每房可補助1000元，30歲以下、60歲以上者還可加碼多補500元。但觀光局表示，因台北市、桃園市、新竹市三市近三年的住房率高於5成，因此不納入補助範圍，引發三市業者強烈不滿，打算向觀光局提出陳情。

觀光局長周永暉表示，可以理解業者想法，但因這次是短期措施，未來仍宜以合作聯盟與區域發展等方法來鼓勵業者，且政策難兩全其美，已經宣布就不會改變。

交通部次長祈文中今在立院指出，原先討論的多個方案中並未排除這三市。觀光局旅宿組組長湯文琦說，考量到預算問題，且為了將有限資源用於較需幫助的縣市，才會如此安排。

此外，由於觀光局補助案連連，光是暖冬遊方案累積到15日申請補助的金額已達3億元，申請總件數超過20萬件，多名業者為了早日領到補助款，不斷撥電話至觀光局詢問申請狀況，導致觀光局業務繁忙、人力不足。

觀光局旅宿組僅20多位同仁，光是處理文案就已手忙腳亂，只好將全局10幾位的替代役全部調到旅宿組，協助處理補助申請案。而擴大暖冬遊方案再出，補助熱潮還得延續至明年1月底，預期申請補助的業者會多達5000家，到時恐怕全局的人都須一起幫忙。

(中時 )