江宜樺：「我很好」仍願就太陽花事件與同學交換意見

江宜樺臉書擷圖

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中時

前行政院長江宜樺昨在台大遭學生抗議，江宜樺今在臉書貼文，強調他很好，江宜樺並說，昨天抗議的學生只是少數，多數台大生正直且善良；青年是台灣未來的希望，理性對話也是社會化解歧見的最好方法。縱使有昨晚的揷曲，他依然樂於與同學們在各種公開場合，針對當年的太陽花事件以及各種公共議題坦誠交換意見。

江宜樺表示，感謝大家的關心與打氣，他很好。昨晚被包圍在學生中間，看到抗議學生拚命衝撞、不理性地阻止別人發言，其他學生則是繼續坐在位置上，希望演講重新開始，當時心情真的很複雜。

江宜樺說，他相信大多數台大學生都是正直、善良與理性的，蓄意鬧場的只是少數學生。他很希望我們社會不要因此而抺煞了所有台大學生，以及主辦單位台大政治系學會的努力；他原本打算在昨晚的演講中，跟同學分享他們關注的兩個議題「生涯規劃與太陽花事件」，但是很遺憾未能在台大完成這場演講。

江宜樺強調，青年是台灣未來的希望，理性對話也是社會化解歧見的最好方法。縱使有昨晚的揷曲，我依然樂於與同學們在各種公開場合，針對當年的太陽花事件以及各種公共議題坦誠交換意見。

江宜樺在南下的高鐵上貼文，說坐在南下嘉義的高鐵上，看著陽光灑落在連綿不絕的稻田上，一如往昔令人心曠神怡，感動莫名。台灣真好，我們要珍惜。

(中時 )

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