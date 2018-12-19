內臟脂肪含30種毒！用這4招拒絕緩慢癌上身

國人熟知的「啤酒肚」其實就是內臟脂肪過多的主要現象。（圖/shutterstock)

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中時電子報

飲食不均衡加上運動不足，身體很容易會將過多的熱量儲存為脂肪，但累積在內臟周圍的「內臟脂肪」，會是新陳代謝症候群元兇，可能引發心血管疾病，甚至糖尿病，被醫學博士認為是「成長緩慢的癌」。要減少內臟脂肪對身體的危害，最重要的是從飲食控制開始。

根據《每日健康》報導，日本東京大學醫學博士春山茂雄曾在《新腦內革命》指出，內臟脂肪會分泌30種以上的有害的物質，春山博士因此稱之為「脂肪毒」，甚至認為「內臟脂肪就是成長緩慢的癌」，原因是內臟脂肪可能會導致血壓升高、血液濃稠，升高血栓風險和動脈硬化，還有分泌三種以上妨礙胰島素正常分泌的物質，增加糖尿病風險。

要減少內臟脂肪對身體的危害，最重要的是從飲食控制開始，其中糖與內臟脂肪的關係最密切，也是腹部、肝臟脂肪堆積過多的主要原因，英國《每日快報》指出，包括含糖飲料中的高果糖糖漿、運動飲料，以及其他飲食中的精製糖內，都可能加了大量且肝藏無法完全代謝的糖外，眾多文獻也證明，飲用過量酒精會促使身體將食物中的脂肪儲存為內臟脂肪。

而攝取過量的精製澱粉、碳水化合物也可能升高內臟脂肪的風險。一項針對超過69名肥胖症男女性的實驗發現，在採取8周飲食控制後，採用低碳飲食的病人比低脂飲食的病人，平均減少10%的內臟脂肪與4.4%的總脂肪量。

此外，睡眠不足已可確認將增加內臟脂肪的風險，一項超過6年針對293名的成人調查發現，僅將每日睡眠時間由6小時以下增加至7到8小時，內臟脂肪平均就會減少26%，顯示身體若無法利用充足睡眠來排除毒素和壓力，更有機會導致荷爾蒙失調，促使內臟脂肪的生成。

(中時電子報)

文章來源：《每日健康》

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