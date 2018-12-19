粉絲經濟當道 善用社交媒體也能掘金

2018年12月19日 14:43 中時電子報 綜合報導

隨著時代的變遷，消費者的需求也改變了，大眾區同化變成小眾差異化，主要是受到工業生產及傳播方式的影響。微博客戶市場和服務中心總經理張欣欣12月11日出席由旺旺中時媒體集團於臺北市松山文創園區所主辦的「2018 臺北國際創意節論壇」時表示，過去大眾區同的年代是工業化生產，透過大眾傳媒方式行銷商品。如今變成小眾差異及個性化的時候，工業4.0讓企業有機會生產小眾個性化的商品，以滿足年輕族群的需求，並且以社交媒體為管道，跟他們直接溝通，滿足需求。所以，社交媒體自然而然站上歷史的舞台，企業也體認到此變化，懂得開始運用社交媒體進行行銷工作。

老牌食品行業賣衣服秒殺、老酒品牌配合爆紅電視劇研發女性酒，以及為明星粉絲群量身訂做化妝品、手機等商品，這些都是近年來企業利用社交媒體，瞄準小眾粉絲族群，進行個性化行銷，不僅重新詮釋品牌故事，還能爭取到新世代的關注度。

企業運用社交媒體，可以與消費者進行時時溝通。張欣欣舉例，擁有超過百萬的某家食品行業的粉絲團前幾天發布一個視頻，集結過去經典的廣告詞，一發布便引發轉發及熱議，勾起了很多70後、80後的回憶，因為這是深受此世代喜歡的品牌，如今是90後、00後的天下，該企業懂得運用社交媒體跟新世代年輕人互動。不僅如此，該企業還根據一名鐵桿粉絲在微博發布的公司公仔P圖到服飾之概念，正式發表了品牌服飾，在網路上爆開了，銷售速度是秒殺節奏。

這樣的例子在微博上面不勝枚舉，張欣欣指出，這些企業在社交平台上跟小眾、個性化的人群直接實質的溝通互動，甚至讓他們參與研發，自然而然商品可以爆款，銷售不再是一個目標，而是自然、必然的結果。

(中時電子報)