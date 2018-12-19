粉絲經濟當道 善用社交媒體也能掘金

中時電子報
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隨著時代的變遷，消費者的需求也改變了，大眾區同化變成小眾差異化，主要是受到工業生產及傳播方式的影響。微博客戶市場和服務中心總經理張欣欣12月11日出席由旺旺中時媒體集團於臺北市松山文創園區所主辦的「2018 臺北國際創意節論壇」時表示，過去大眾區同的年代是工業化生產，透過大眾傳媒方式行銷商品。如今變成小眾差異及個性化的時候，工業4.0讓企業有機會生產小眾個性化的商品，以滿足年輕族群的需求，並且以社交媒體為管道，跟他們直接溝通，滿足需求。所以，社交媒體自然而然站上歷史的舞台，企業也體認到此變化，懂得開始運用社交媒體進行行銷工作。
老牌食品行業賣衣服秒殺、老酒品牌配合爆紅電視劇研發女性酒，以及為明星粉絲群量身訂做化妝品、手機等商品，這些都是近年來企業利用社交媒體，瞄準小眾粉絲族群，進行個性化行銷，不僅重新詮釋品牌故事，還能爭取到新世代的關注度。
企業運用社交媒體，可以與消費者進行時時溝通。張欣欣舉例，擁有超過百萬的某家食品行業的粉絲團前幾天發布一個視頻，集結過去經典的廣告詞，一發布便引發轉發及熱議，勾起了很多70後、80後的回憶，因為這是深受此世代喜歡的品牌，如今是90後、00後的天下，該企業懂得運用社交媒體跟新世代年輕人互動。不僅如此，該企業還根據一名鐵桿粉絲在微博發布的公司公仔P圖到服飾之概念，正式發表了品牌服飾，在網路上爆開了，銷售速度是秒殺節奏。
這樣的例子在微博上面不勝枚舉，張欣欣指出，這些企業在社交平台上跟小眾、個性化的人群直接實質的溝通互動，甚至讓他們參與研發，自然而然商品可以爆款，銷售不再是一個目標，而是自然、必然的結果。
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微博客戶市場和服務中心總經理張欣欣於台北國際創意節高峰論壇發表專題演說。