環保署監測淨灘垃圾 生活、遊憩製造最多

2018年12月19日 14:47 工商 邱琮皓

環保署今年起推動海岸廢棄物寶特瓶監測及垃圾組成（International Coastal Cleanup ,ICC）紀錄表的監測調查工作，公布今年輔導臨海縣市環保局辦理海岸廢棄物監測結果，以生活垃圾及遊憩行為所產生的垃圾比率最高，其次為抽菸行為及漁業與休閒釣魚。

另外，為鼓勵更多民眾、團體加入淨灘行動，環保署於「海岸淨灘認養系統」提供單一申請窗口，便利民眾線上申辦淨灘認養及活動，並感謝自去年起投入淨灘認養績優團體，特別表揚認養長度最長、淨灘場次最多、動員人數最多與清理垃圾量最多之國泰金融、台灣電力及琉球鄉本福村志義工等3個單位。

環保署為讓民眾更加便利認養海岸投入淨灘行動，強化無紙化功能，新增「海岸淨灘認養系統」便民功能：（一）線上設立單一窗口方便民眾申請淨灘活動，當民眾於線上申請，系統會通知地方環保局及當地清潔隊協助清運淨灘垃圾；（二）新增海岸認養審核機制，民眾線上申請認養海岸，系統會立即通知地方環保局進行審核並儘速回覆，減少紙本簽約流程；（三）系統首頁改版，實施分眾導覽，並定期公布績優團體認養及淨灘成果。

另外，依據本年度寶特瓶監測調查資料顯示，在海岸上的寶特瓶多數（63.12％）已無法辨識產地；依據可辨識寶特瓶研判，在離島海岸廢寶特瓶主要來源受大陸海漂垃圾影響，顯示海洋垃圾除對當地海岸及海洋造成危害外，並會透過洋流及潮汐等因素，長程傳散並累積在各地海岸，顯示海洋廢棄物已成為全球性的問題。

(工商 )