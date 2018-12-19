7成肝炎民眾無自覺 男性人數比女性高兩倍

2018年12月19日 14:57 工商 邱琮皓

依衛福部2017年公布之死因統計，肝癌為我國癌症死因的第2位，有8,402人死於肝癌，其中男性死亡人數為女性的2倍多，顯見肝癌嚴重威脅國人生命，而從2015年癌症登記資料顯示，當年發現1萬1,420名肝癌個案，其中男性發生人數約為女性的2倍，且約有8成的肝癌來自B型或C型肝炎感染者，而B型或C型肝炎感染者只要定期接受追蹤治療，就可有效預防肝癌的發生。

根據世界衛生組織（WHO），統計全世界目前約有7,100萬人感染C型肝炎，每年有39.9萬人死於C型肝炎，2.6億人感染B型肝炎，每年有88.7萬人死於B型肝炎，由於B型肝炎有疫苗的防治，而C型肝炎口服藥物的治療高達9成以上，所以世界衛生組織定2030年降低肝炎新感染個案數達9成的目標，從而降低肝癌之發生率。

在我國B型或C型肝炎約占危險因子的80%，肝癌早期通常沒有症狀，有很多患者被告知罹患肝癌時都難以置信，據國民健康署去年健康促進業務推動現況與成果調查結果顯示，感染B、C型肝炎民眾有3成未就醫，其原因有7成為自覺身體健康、無症狀而未就醫，2成為沒有時間就醫。

依據臺北榮民總醫院胃腸肝膽科主治醫師吳俊穎醫師等人在2014年研究結果，B型肝炎帶原者使用抗病毒藥物治療，約可降低63％肝癌發生率。而健保署自去年提供C肝新藥治療後，12週病毒量檢測結果治療成功率高達97％，顯示C肝新藥可以有效治療C型肝炎感染且成效良好。

我國自民國75年開始全面對嬰幼兒施打B型肝炎疫苗，目前研究顯示6歲幼童B型肝炎帶原率由疫苗政策實施前的10.5％下降至0.8％，健保署亦於106年開始提供C肝口服新藥，估可達到世界衛生組織2030年的目標，且C型肝炎可能提早至2025年消除。

由於肝臟是「沉默的器官」，大部分肝病的發生，並沒有明顯症狀，民眾發現時通常都為時已晚，導致治療效果不佳。為阻斷肝炎、肝硬化、肝癌三部曲，政府提供疫苗、篩檢與治療費用外，民眾對B型或C型肝炎的正確識能更形重要，提醒已知有B型或C型肝炎民眾，一定要定期至醫院接受追蹤治療，就可有效預防肝癌。

若不知道自己是否有B型、C型肝炎，國民健康署提供民國55年次或以後出生且滿45歲之民眾，搭配成人預防保健服務，終身1次B型肝炎、C型肝炎篩檢服務。國健署署長王英偉提醒符合資格的國人，可善用此項篩檢服務或自費檢查，依醫生建議定期接受追蹤並積極治療，守護自己的小心肝。

(工商 )