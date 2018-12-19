7成肝炎民眾無自覺 男性人數比女性高兩倍

友善列印
工商

依衛福部2017年公布之死因統計，肝癌為我國癌症死因的第2位，有8,402人死於肝癌，其中男性死亡人數為女性的2倍多，顯見肝癌嚴重威脅國人生命，而從2015年癌症登記資料顯示，當年發現1萬1,420名肝癌個案，其中男性發生人數約為女性的2倍，且約有8成的肝癌來自B型或C型肝炎感染者，而B型或C型肝炎感染者只要定期接受追蹤治療，就可有效預防肝癌的發生。

根據世界衛生組織（WHO），統計全世界目前約有7,100萬人感染C型肝炎，每年有39.9萬人死於C型肝炎，2.6億人感染B型肝炎，每年有88.7萬人死於B型肝炎，由於B型肝炎有疫苗的防治，而C型肝炎口服藥物的治療高達9成以上，所以世界衛生組織定2030年降低肝炎新感染個案數達9成的目標，從而降低肝癌之發生率。

在我國B型或C型肝炎約占危險因子的80%，肝癌早期通常沒有症狀，有很多患者被告知罹患肝癌時都難以置信，據國民健康署去年健康促進業務推動現況與成果調查結果顯示，感染B、C型肝炎民眾有3成未就醫，其原因有7成為自覺身體健康、無症狀而未就醫，2成為沒有時間就醫。

依據臺北榮民總醫院胃腸肝膽科主治醫師吳俊穎醫師等人在2014年研究結果，B型肝炎帶原者使用抗病毒藥物治療，約可降低63％肝癌發生率。而健保署自去年提供C肝新藥治療後，12週病毒量檢測結果治療成功率高達97％，顯示C肝新藥可以有效治療C型肝炎感染且成效良好。

我國自民國75年開始全面對嬰幼兒施打B型肝炎疫苗，目前研究顯示6歲幼童B型肝炎帶原率由疫苗政策實施前的10.5％下降至0.8％，健保署亦於106年開始提供C肝口服新藥，估可達到世界衛生組織2030年的目標，且C型肝炎可能提早至2025年消除。

由於肝臟是「沉默的器官」，大部分肝病的發生，並沒有明顯症狀，民眾發現時通常都為時已晚，導致治療效果不佳。為阻斷肝炎、肝硬化、肝癌三部曲，政府提供疫苗、篩檢與治療費用外，民眾對B型或C型肝炎的正確識能更形重要，提醒已知有B型或C型肝炎民眾，一定要定期至醫院接受追蹤治療，就可有效預防肝癌。

若不知道自己是否有B型、C型肝炎，國民健康署提供民國55年次或以後出生且滿45歲之民眾，搭配成人預防保健服務，終身1次B型肝炎、C型肝炎篩檢服務。國健署署長王英偉提醒符合資格的國人，可善用此項篩檢服務或自費檢查，依醫生建議定期接受追蹤並積極治療，守護自己的小心肝。

(工商 )

台大校長案 政院：訴願會將在法… 台灣大攜手工研院打造5G新藍海 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。