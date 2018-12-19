台灣大攜手工研院打造5G新藍海 主攻IIoT／AIoT無人經濟 佈局iMEC／ VR360雲平台

2018年12月19日 15:01 中時電子報 綜合報導

在行政院舉辦「5G運用與產業創新」策略會議後，為擘畫5G商轉主攻藍圖，居於數位匯流、創新服務領航地位的台灣大哥大在今(19)日正式宣布，與工研院簽署5G合作意向書(MOU)，未來透過5G超大寛頻、低延遲與大鏈結等技術，雙強聯手主攻跨產業的工業物聯網（IIoT）和人工智慧物聯網（AIoT），開拓「無人經濟」智慧商務新藍海；同時，打造新莊棒球場全面升級成為iMEC行動網路邊緣雲平台（iCloud Multi-access Edge Computing）和VR360的智慧棒球場（smart stadium），具體完成5G實驗網佈局，成為國內首家提供實際身歷其境5G「零延遲」、「超高速」的電信業者。

根據國家通訊傳播委員會(NCC)規劃，5G將於2020年初釋照，台灣在兩年內就可正式進入商轉，台灣大5G採取穩扎穩打的策略，第一波與國內首屈一指研究機構工研院攜手合作，在經濟部工業局楊志清副局長見證下，由台灣大哥大總經理鄭俊卿與工研院資訊與通訊研究所所長闕志克完成雙方5G合作意向書的簽署，雙方合作內容包括工業物聯網(IIoT)、人工智慧物聯網(AIoT)、iMEC行動網路邊緣雲平台及VR360等四大領域。

經濟部工業局副局長楊志清表示，5G即將於2020年商轉，明年產業的發展顯得格外重要，台灣在ICT產業產業鏈完整、實力雄厚，很高興能見證台灣大與工研院的技術合作，雙方宣示共同發展5G物聯網應用，以共同實現台灣整體產業下一階段工業4.0的數位轉型與發展；並以新莊棒球場為場域，打造環場實況攝影轉播，提供沉浸式的VR360虛擬實境，讓球迷獲最佳觀賞視野，期待未來雙方能夠透過場域驗證，與國內產業一同發展，藉運動產業需求，激發台灣5G應用服務的軟實力。

在經濟部工業局副局長楊志清(中)見證下，台灣大哥大總經理鄭俊卿(左)今天與工研院資通所長闕志克(右)簽署5G合作備忘錄。(圖/台灣大哥大 提供)

台灣大總經理鄭俊卿表示，IIoT和AIoT是未來跨產業合作新模式，雙強合作跨產業的工業物聯網(IIoT)和人工智慧物聯網(AIoT)可開拓「無人經濟」智慧商務新藍海；佈局iMEC/ VR360雲平台，利用MEC 邊緣運算及擴增實境/虛擬實境(AR/VR)可進一步推展5G多媒體應用，順勢導入新的商業服務機會。

工研院資通所長闕志克表示，ICT是台灣強勢產業重鎮，系統的伺服器硬體設備在全球已有一定市場，在AI應用時代，台灣若能「軟硬兼施」，才能搶攻科技新藍海，這次能與台灣大合作，就是希望透過場域試煉來驗證技術的研發成果外，也希望以技術協助產業望遠未來。

雙方合作將於明年第一季在新莊棒球場建置5G實驗網搭配iMEC/VR360服務，首開5G技術下360度身歷其境的新視野服務，建置首座5G智慧棒球場(smart stadium)；另為呼應政府2020年5G商轉計劃，台灣大預計明年第二季完成5G小型基地台(Small Cell)的建置，搭配既有4G網路，優先提供更佳行動寬頻服務體驗；明年第三季則進行5G環境下的IIoT/AIoT測試，推動物聯網與5G產業的結合。

看準5G高可靠低延遲、高容量與超高速Gbps級連線速度帶來的巨大商機，勢必翻轉產業發展，台灣大與工研院合作「雙物聯網」中的工業物聯網(IIoT)技術，可透過機台自動化與大數據蒐集，當機房設備出現異常時，經由無線智慧通報系統，技術人員可遠端利用手機進行全廠監控、告警、電力診斷等雲端管理；而引領第四波科技創新的智慧物聯網(AIoT)，係由人工智慧(AI)與物聯網(IoT)匯流而成，未來舉凡金融、行銷、零售、醫療、製造等應用領域，在AIoT技術匯流下，不但可開啟包括無人機送貨、無人計程車等「無人經濟」的智慧商務新概念；同時，透過AI技術串接第三方開發者，還可拓展出刷臉支付、智慧餐桌、智慧貨架等創新服務。

全國首座建置5G智慧棒球場(smart stadium)的新莊棒球場，則是利用場內360全景視訊直播技術，在球賽現場透過360攝影機接回訊號，再透過視訊縫合(stitch)與優化，組成360度的4K全景畫面後，經過訊號編碼壓縮與串流，傳送至使用者端播放顯示；iMEC「智慧型行動網緣運算平台」技術，則是將原本需傳回雲端處理的資料，依照觀賞者使用服務的位置，利用附近MEC設備及5G的低延遲及超高速特性，使現場觀眾感受零秒差的即時畫面，而坐在球場後方或觀看死角的民眾，也只要戴上VR頭盔，即可同步享有第一排視角的絕佳觀賞體驗。

(中時電子報)