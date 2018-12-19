基隆南站增538機車格 有遮雨棚不再濕答答

2018年12月19日 15:03 中時 張穎齊

基隆火車站南站停車場機車遮雨棚工程近期已完工，於20日啟用，將可提供538個有雨遮的機車位。（張穎齊翻攝）

基隆火車站南站停車場機車遮雨棚工程近期完工，市長林右昌（右二）19日與立委蔡適應（右三）及台鐵局代表到場會勘驗收。（張穎齊翻攝）

基隆火車站南站停車場機車遮雨棚工程近期已完工，於20日啟用，將可提供538個有雨遮的機車位，市長林右昌19日與立委蔡適應及台鐵局代表到場會勘，林右昌也在現場肯定蔡適應、台鐵及業者努力，共同造福通勤的市民。

蔡適應表示，南站原為露天停車場，基隆為多雨的天氣，沒有避雨設施，造成民眾諸多不便，所以他特別請基隆市政府、台鐵、營運業者協調，因地制宜增設雨遮來便利機車騎士，而雨棚也終於完工啟用，未來將會規畫加強夜間照明及監視設備運作，來提升安全性。

林右昌表示，火車站南站停車場機車遮雨棚能夠順利完工啟用，要感謝蔡適應、台鐵局及業者的努力，克服種種難關，解決契約經費及法令問題，嶄新的停車棚很貼心地把雨線設在中間，民眾把機車停妥後脫雨衣的時候，就不會再被淋得一身濕。

林右昌強調，南站停車場增設機車遮雨棚，是三方合作造福市民的最佳案例，他也感謝民眾反映問題，市府會與蔡適應一起來解決民瘼，接下來也會努力解決八堵火車站停車場以及基隆北站停車場設置遮雨棚的課題。

蔡適應說，他上任時就接獲許多民眾反映，南站停車場缺乏機車遮雨棚，他也立即找台鐵局商討解決方案，歷經多次協商，包含執照取得、設計變更以及與業者溝通，終於在今年定案動工，帶給民眾便利的交通生活，後續包括八堵站及基隆北站的停車場問題，都會努力與台鐵局及港務公司協調，希望能盡速解決。

(中時 )