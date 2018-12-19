不只為了出雲號！環球：日購F-35B另有目的

日本政府新防衛大綱決定將護衛艦出雲號航母化，但大陸官媒指稱日新購42架F-35B超過出雲號艦載量，顯然日本可能要造更大航母。圖為出雲級直升機護衛艦出雲號。（美聯社）

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中時電子報

日本政府18日通過新防衛大綱與中期防衛力整備計畫，決定將護衛艦出雲號航母化，使日本在二戰後首次擁有航母，引發外界關注；然而，大陸官媒《環球時報》報導，日本此次新購42架F-35B超過出雲號艦載量，顯然日本可能要造更大航母。

日本政府新防衛大綱決定將護衛艦出雲號航母化，為日本自二戰後首次擁有航母。

根據環時19日報導，曾登上出雲號的《艦載武器》雜誌主編石宏表示，就航母而言，該艦的容納空間相當有限，在扣除必要轉運空間後，該艦機庫最多能容納6架F-35B戰機，再加上甲板部分，「出雲」級航母最多能搭載10架F-35B，且這種沒有空間布署直升機情況下，反潛能力將大幅削弱。

大陸航母專家李傑表示，按兩艘出雲級航母共可搭載20架F-35B戰鬥機計算，日本此次一共訂購了42架F-35B，顯然遠超需求。他表示，雖然日本還有兩艘噸位稍小、同樣採用航母直通甲板的「日向」級直升機護衛艦；不過該艦噸位和飛行甲板偏小、缺乏改裝潛力，因此他推測「超編」的F-35B很可能是為了日本後續更大噸位的航母準備的。

報導指出，針對「出雲」級改裝主要是增加飛行甲板的防熱層，以抵擋F-35B降落時的尾炎，卻出人意外地沒有安裝能提升艦載機所攜帶的燃料與武器重量的滑躍甲板，石宏表示此舉顯示日本為逐步試探外界反應，待周邊國家習慣日本擁有航母的事實後，為「出雲」級航母加裝滑躍甲板、提升F-35B作戰半徑可能是日本的下一步動作。

報導稱日本在獲取航母方面一直採用逐步突破，如從「大隅」級登陸艦，到後來的「日向」級和「出雲」級直升機母艦，日本逐漸掌握現代航母的建造能力。但石宏認為改裝後的「出雲」級沒有艦載預警機，且在反潛與防空上更是難以取捨，故目前日防衛省將它部屬到沖繩附近，就是希望那霸機場的E-2C預警機和P-3C反潛巡邏機能提供掩護。

最後，環時說受訪的兩名專家皆表示，日本若要讓航母走向遠洋，建造更大、更專業的中型航母是必然，改裝「出雲」級不過是應急之策。如今自衛隊足以拼湊出多支完整的航母戰鬥群護航編隊。

(中時電子報)

文章來源：日本订购42架F-35B远超需求 很可能要造更大航母

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