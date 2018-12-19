大車撞小車就一定賠？結果法院這樣判...

2018年12月19日 15:22 中時 陳俊雄

不少民眾總認為，如果大小車發生車禍造成傷亡，大車都得賠小車，黃姓男子騎乘機車遭駕駛汽車的葉男撞傷，黃男向法院提告求償包括機車維修費、工作損失及精神賠償費共6萬7610元，但法院審理發現車禍起因是黃男從路邊起步後就違規逆向斜穿道路，不僅判決葉男不用賠錢，連1000元的裁判費也判由黃男支付。

黃姓男子表示，2017年7月8日晚間9時許，他在板橋騎乘機車，卻因為葉姓男子開車卻不注意車前狀況撞擊他騎乘的重型機車，害他受有右側前臂開放性傷口、右側手部開放性傷口及左側手部開放性傷口之傷害，為此他要求葉男陪長機車維修費、工作損失及3萬元精神補償金共6萬7610元。

葉男則說，他在發生車禍當下就有報警，並立即將黃男送醫急診，還幫忙代墊急診費450 元和交通費2000 元，之後也一直都有致電關心傷勢，但黃男卻以當時天候雨、夜間有照明，他開貨車尤應提高警覺注意，卻因疏忽未注意而發生車禍，導致黃男當場倒地而受有傷害，要求賠償且拒絕和解。

這宗大車撞小車案，駕駛汽車的葉男是否要負起賠償責任？

根據新北市政府警察局分析研判本件車禍肇事因素，認為可能之肇事原因（或違規事實）為：「黃男起駛前（路外駛入逆向斜穿）疑未注意前後左右有無車輛，並讓行進中之車輛優先通行」、「葉男：尚未發現肇事因素。」

新北市政府車輛行車事故鑑定委員會進鑑定發現：「一、黃男駕駛普通重型機車，路邊起駛，違規逆向斜穿道路，為肇事原因。二、葉男駕駛自用小客車，無肇事因素。」

新北地院審理認為，雖然黃男騎乘機車被撞傷，但這是因為黃男自身違規所致，與開車的葉男無關，不僅判決葉男分文也不用賠，連1000元的裁判費用也由黃男支付。

(中時 )