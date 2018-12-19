游盈隆喊話總統：應全面評估 提出兩岸新方向

2018年12月19日 15:24 工商 崔慈悌

民進黨主席參選人游盈隆今天呼籲蔡英文總統，兩岸政策應全面評估提出新的大方向，不能再以不變應萬變，「經濟和兩岸才是總統該做的事情」。對卓榮泰表示未來總統提名會依黨機制與贏的策略來進行，游也要求照制度走初選，不要讓派系去喬然後說「現任優先」。

游盈隆今天下午與媒體茶會指出，雖然這次九合一選舉大敗，民進黨並不是因為兩岸論述有問題，但地方選舉結束後呈強大民意，顯示對民進黨政府不滿，因此必須要去解決一些當前重要的問題，尤其是經濟和兩岸。

他說，蔡英文對兩岸的作法就是「以不變應萬變」，但必須要考量到黨內現在已經是蒸氣鍋「快要爆了」，社會也很急切，蔡外顯出來的型式就是沒聲音，「現在是時候對兩岸大政策大方向有新的論述出來，這也是社會樂見的」。

游盈隆舉例，過去民進黨內針對兩岸政策曾舉行過「中國政策大辯論」，黨內有不同意見都可以提出來，再找出有共識的大方向，不能再像現在呈現「一言堂」，「經濟和兩岸才是總統該做的事情，希望能讓台灣往前走」。

對中生代龍頭力拱的另一民進黨主席參選人卓榮泰表示，未來總統的提名，會依「黨的機制」與「贏的策略」來進行。游盈隆強調，黨章規定的機制就是初選，沒有附帶條件，「難道考慮贏的策略後，就可以因此不舉辦初選？」

他呼籲未來總統候選人的產生沒有條件，應遵照體系進行總統初選並開放登記，沒有人登記就照制度進行，黨章既然沒有規定要加上贏的策略，就要堅決捍衛黨的體制，不要因人設事，2020照制度走，「不要讓派系再去喬，然後說現任優先」。

黨內部分人士對游盈隆的資歷有質疑，游盈隆也表示，參選過程中彼此有緊張交鋒都沒有關係，但他沒有人身攻擊，他的行政資歷也不比卓榮泰差，過去也處理過很多棘手的問題，與民進黨老中青都很熟，「不必要產生顧慮和憂慮 」。

他強調，如果他能當選黨主席，會讓像死水一般的黨中央注入活水，「馬上活起來」，並笑稱「你們記者跑兩岸議題會的跑不完」，會舉行像過去一樣的中國政策大辯論討論出兩岸政策方向，並且讓基層黨員受到尊重，讓政策恢復由下而上，而不再是由上而下，「駝鳥主義是不行的，不要再陷入這種謬誤中」。

(工商 )