旅遊龍頭跟著禿頭走 雄獅推出高雄4大主題遊程攬外客

高雄駁二特區為年輕人喜愛的創新藝術園區，雄獅集團旗下寶獅旅行社推出「高雄文創之旅」，會將之安排在行程中。（圖／雄獅集團）

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雄獅旅遊集團擁有全球行銷通路、龐大境內旅遊，以及雄獅通運的資源優勢。（圖／雄獅集團)

「韓流」推升高雄能見度並帶動高雄觀光產業增溫，旅遊業龍頭雄獅集團響應「貨出去，人進來，高雄發大財?拚經濟主張，宣布旗下寶獅旅行社將以「建築、文創、宗教、農業生態?等四大主題，推出具高雄特色的系列遊程，吸引外國遊客赴高雄旅遊度假，振興台南灣觀光。

鑑於郵輪旅遊蔚為全球風潮，台灣已經成為亞洲國際郵輪的第二大客源地市場，高雄港也是亞洲航運重要據點，並有絕佳郵輪母港優勢條件，王文傑表示，雄獅希望能以過去多年操作郵輪旅遊的市場行銷經驗，能與高雄市聯手引進大型國際郵輪，共同將高雄港打造成為繼基隆港後台灣另一個重要的郵輪母港，以郵輪經濟帶動觀光產值。

受邀參加高雄市長韓國瑜的就職典禮的雄獅集團董事長王文傑表示，雄獅旗下寶獅旅行社一年服務超過70萬人次境內旅客及來台旅客。同時雄獅旅遊集團過去即曾配合高雄市府推廣玉荷包啤酒節、暖冬高雄遊活動，並在日本推廣高雄觀光，如今為加大力道推廣南台灣高雄觀光，未來也將以中英日韓語系組成多語系的服務團隊，服務外籍旅客，並透過集團在歐、亞、美、加、大洋洲及大陸澳地區等23家子公司，吸引全球遊客來台旅遊。

寶獅旅行社針對高雄設計的四大主題系列遊程中，「建築之旅」將鎖定高雄車站、衛武營等特色建築，帶遊客「走讀」。「文創之旅」則鎖定高雄港文化園區、駁二特區、KW2棧貳庫、，以及哈瑪星鐵道文化園區等地，打造年輕人最愛的文創體驗行程。「宗教之旅」則是以海外旅客必訪的佛光山為主要朝聖點，再結合玫瑰天主堂、鳳山龍山寺等旗津旗后教會等不同門派的景點，規劃高雄獨有的多元且濃厚的文化之旅。「農業生態之旅」則是以南台灣唯一擁有冷泉高雄田寮岡山頭，搭配高雄知名型農計畫，將精緻農業與生態旅遊串連體驗。

(工商 )

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