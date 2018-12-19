江宜樺演講被鬧場 陳學聖呼籲再辦一次大家當場辯論

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前行政院長江宜樺18日去台大演講時，部分學生因為不滿他院長任內面對太陽花份子占據行政院強制驅除，到場抗議搞到演講中斷江也提早離席。對此國民黨籍立委陳學聖呼籲政治系，再邀請江宜樺來一次，也歡迎對江有異議者來挑戰，來場直球對決。

陳學聖表示自己身為台大政治系的學長，希望學弟妹們再邀請一次江宜樺教授來台大演講，也歡迎所有不同意見的人前來挑戰、踢館、直球對決！因為這是落實、悍衛民主政治，何謂包容，何謂真自由最好的機會！

陳學聖指出，太陽花學運發生時，立法院被佔踞，他是立法委員，長時間無法進場開會，要到研究室還會遇到學生盤問，但泰半的立委同仁都保持尊重，選擇給學生更大表達意見的空間。

陳學聖表示，可是當少數人士攻入行政院時，他們就有不同看法，對他而言，這種佔據行政公署的作為，就接近準革命，是需更嚴肅對待。這也是為何2016政黨輪替，前行政院長林全上任第一份公文撤告攻佔行政院行為，陳學聖會去特偵組告發瀆職的原因，因為這不是誰說了算，一切就該回歸法律。

陳學聖說，同樣的，有人對前行政院長，現大學教授江宜樺當時太陽花學運處理方式有異議，這場演講是多麼千載難逢的機會，就來挑戰，就來辯論，因此陳學聖相信江宜樺，也是他建中、台大的學弟，一定有雅量讓挑戰者問到滿問到飽，若江宜樺會閃躲，陳學聖一定譴責江宜樺。

陳學聖說他不知道昨天把江宜樺趕出去的人是何方神聖，但台大教他的自由、包容，很可惜昨天沒有看見！因此陳學聖希望演講能夠再來一次，昨天的抗議者也一定要出席，看看能否以他們的見解、智慧，折服大家，這才是真正的台大精神！

(中時 )

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