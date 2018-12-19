大鬧江宜樺演講 羅智強：太陽花還要害台灣到何時？

2018年12月19日 15:20 中時電子報 邱珮畇

前行政院長江宜樺昨日赴台大演講，演講進行約半小時左右，突然有抗議青年衝進會場，不斷呼喊「院長下令，警察打人」的口號，演講因此被迫中斷，江宜樺被學生包圍在講台前無法離開，現場氣氛火爆至極。（圖/本報資料照，李侑珊攝）

前行政院長江宜樺受台大政治系學會之邀，昨(18)日晚間7點赴台大演講，演講開始半小時後，上百名挺太陽花的學生突闖入會場大鬧抗議。新科議員羅智強在臉書為江宜樺抱不平，他問，看看這幾年的停滯，太陽花害得台灣還不夠慘嗎？這些人還要害台灣到什麼時候？

前行政院長江宜樺受台大政治系學會之邀，昨(18)日晚間7點赴台大演講，演講進行中，突然有上百名挺太陽花的抗議學生衝進會場，不斷呼喊「院長下令，警察打人」的口號，演講因此被迫中斷。

新科議員羅智強在臉書為江宜樺抱不平，他說，「我認識的江宜樺，是一個溫文儒雅、才學深厚、正直清廉的好政務官。」他現在什麼公職都沒有，應邀演講，這些施暴者，連一點點對他人言論自由的基本尊重都沒有，真的是可悲至極！

羅智強說，看看這幾年的停滯，太陽花害得台灣還不夠慘嗎？這些人還要害台灣到什麼時候？

當衝進教室的太陽花們大喊：「院長下令，警察打人」，江宜樺試圖在黑板寫下「請理性」三個字時，立刻被拍掉，那三個微弱的字也被擦掉。羅智強說，其實這些太陽花們，擦掉的不是江宜樺「請理性」這三個字，擦掉的是對「言論自由」最基本的尊重。

(中時電子報)