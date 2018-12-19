被賴清德已讀不回 國民黨要發函請賴說明5000坑洞

2018年12月19日 15:29 中時 周毓翔

國民黨主席吳敦義今天在中常會上指出，他曾在10月10日國慶大典時，與行政院長賴清德談到南部水災跑出5000坑洞，有偷工減料嫌疑，應查明對社會交代。中常會上也通過決議，將以國民黨中常會的名義，發函給行政院院長賴清德，以行政首長的高度，釐清為何水災過後會有5000多個坑洞出現。

吳敦義在常會上提到自己在國慶大典當天，與坐在他左手邊的賴清德談到823水災過後，南部的路面出現5000多個坑洞，提醒賴清德工程這之中可能有偷工減料嫌疑，賴清德應該要查明，對社會公開負責有所交代，如果沒查清楚，難免被外界覺得有疑慮，難道是他在台南市長的任內管理不當？

不過至今2個多月過去，賴清德還是沒有動作，也沒對這現象做說明，吳敦義就提議，由國民黨中常會的名義，向賴清德發函，對於5000多個坑洞這樣駭人聽聞的狀況，是否有弊案，賴清德應該調查清楚、說明白。吳敦義提議受到中常會鼓掌通過。

對於近期非洲豬瘟的議題，國民黨則是支持捍衛國人健康，非洲豬瘟一旦進入台灣可能影響食安、產業以及民生，支持行政部門的防疫工作。不過國民黨發言人洪孟楷也提到，由於行政機關對罰則有所修正，會請立法院黨團針對行政機關有沒有落實宣導推廣罰則這點做質詢以及監督，避免發生民眾不清楚狀況受罰的情形發生。

(中時 )