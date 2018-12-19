一家5口都精神病？這家人10年詐保險金3000萬

2018年12月19日 15:42 中時 陳志賢

花蓮地區張姓原住民婦人家族5人，長期以假裝患有精神疾病方式，10年向中國人壽、國泰人壽、台灣人壽3家保險公司，詐領3000多萬醫療保險金。台北地檢署今(19日)指揮調查局北機組前往花蓮等地，兵分5路搜索，並依詐欺罪約談張婦及女兒等5人到案。

本案是因北檢打擊民生犯罪專組主任檢察官黃珮瑜，到財團法人保險犯罪防制中心基金會參加座談會時，基金會人員向黃表示，本案疑有請領保險金異常情事，疑似保險詐欺，北檢於是主動分案，並向基金會調閱相關資料展開偵辦。

檢調懷疑，50多歲的張婦，利用向保險公司投保醫療險後，如接受治療及住院，即可請領保險理賠金，自2008年起假裝精神疾病方式，向保險公司申請失能、住院等項目給付。

張婦長年裝病詐領保險金，獲利豐厚，因「吃好道相報」，假裝精神病詐領保險金的技巧，告知經濟狀況欠佳的其餘家族成員，一起詐領保險金，其中20多歲的女兒甚至「青出於藍」，女兒詐取保險金約1000多萬元。

檢調懷疑，張婦及親戚5人，佯裝憂鬱症及環境適應障礙症等病情，藉著就醫取得住院診斷證明書，向保險公司詐領保險理賠金，5人竟各自佯裝患有需接受住院治療之精神疾病 ，前往醫院就診，致醫師誤認5人病情，而安排住院治療，5人再分別持診斷證明書，分別向台灣人壽、國泰人壽、中國人壽3家保險公司申請保險理賠。

3家保險公司誤信此事，將保險理賠金予張婦等人，檢調估計，5人自2008年起至迄今，詐取保險理賠金約3000多萬。

台北地檢署主任檢察官黃珮瑜，今指揮北機站兵分5路，前往花蓮等地點搜索張婦5人，帶回5人及1名證人，全案以詐欺罪嫌偵辦，預計晚間移送北檢複訊。

(中時 )