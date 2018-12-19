日職》王柏融「北漂」旅日 洪總像父親感動鼓勵

王柏融加盟火腿鬥士記者會。（鍾亞芳攝）

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中時電子報
/台北報導

北海道日本火腿今天（19日）為王柏融舉辦加盟記者會，帶過王柏融3年的Lamigo桃猿總教練洪一中暖心給予王柏融不少提醒，宛如期待兒子能有更好發展的父親，他更要王柏融不要擔心猿隊挑戰3連霸的事，「先把自己該做的事做好。」

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Lamigo桃猿總教練洪一中：「當初王柏融來桃猿時，我就有講過，他是中職最好打者，現在他風光加入日職，證明我當時沒說錯。」

洪一中笑說：「恭喜王柏融成功旅外，我很開心很期待，也有煩惱，開心的是他成功旅外，期待的是他在日職的好表現，煩腦的是我們要挑戰3連霸，王柏融這個穩定的棒子被挑走，使得我們3連霸的挑戰更加艱鉅。」

不過，隨後洪一中以近似父親的語氣為王柏融打氣，打動人心，「雖然我會擔心3連霸，但是你在桃猿人緣很好，隊友跟球迷都很喜歡你，你在日本打不好，這些人才要擔心，你把自己該做的事最好，不要煩惱3連霸！」洪一中說。

洪一中也提醒火腿球團，「王柏融對自己要求很高，戰鬥力、拚鬥精神非常高昂，在場上從不會喊苦。隊醫曾跟我報告他感冒不適，我問他要不要休息，他永遠都說不用，他會衝過頭、這樣容易受傷。」

洪一中更暖心說道，「日職投打水準高，我相信王柏融的能力，給他時間適應，他在日本會有好發展，打擊不順時，不要想太多，想當初剛加入沒想太多的心情打球，持續熱情以及拚鬥的精神，一定可以變成世界的大王。」

(中時電子報)

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