光復高中莊子瑤勇奪科技藝競中餐優勝

2018年12月19日 15:29 中時 陳育賢

新竹市光復高中餐飲服務學程學生莊子瑤（左）近日拿下「全國高級中等學校商業類學生技藝競賽」中餐組優勝佳績。（陳育賢攝）

新竹市光復高中餐飲服務學程學生莊子瑤近日參加「全國高級中等學校商業類學生技藝競賽」，在中餐組比賽中於「鴨肉創意料理」的考題，以中式油飯配上法式煎鴨胸佐蠔油以及「魚香肉絲烘蛋」獲評審青睞，拿下優勝佳績。

光復高中中餐組指導老師鄧鈞文表示，此次參賽的對象為全國公、私立高中設有商業相關類科3年級在學學生，是全國規模最大的技藝競賽，中餐組計有83位選手參加競賽，競爭激烈。

莊子瑤家中就是從事餐飲業，從小耳濡目染之下，對餐飲非常有興趣，所以進入高中後便積極參加校內技藝競賽，於競賽中脫穎而出代表學校出賽。

鄧鈞文說，對於產品的穩定性是她最大的優勢，但創意及臨場反應不足是相對大的缺點，也成為培訓時的主要訓練課題，培訓初期她就像1張白紙，慢慢的為自己添加了許多的色彩，加上模擬賽及友誼賽的考驗，從挫折中不斷修正自己的作品，一路走來師長看她持續成長，是讓老師最驕傲的地方。

這次競賽題目為「魚香肉絲烘蛋」以及注重臨場創意的「鴨肉創意料理」，子瑤平時培訓時都有練習到相似的題組，在臨場反應上能掌握得恰當，尤其她將中式油飯配上西式的煎鴨胸，搭配的天衣無縫，是拿下優勝的主要原因。

光復高中校長黃敦煌表示，光復的餐飲服務學程是該校最熱門的學程，校內除了完善的專業設備、豐富的課程規畫，讓每位畢業生都能取得3張以上的專業證照，鄰近地區的餐飲產業皆可見餐飲學程的畢業校友從事相關工作。

而中餐烹調課程則是以中餐烹調丙級證照作為基本技能及衛生觀念養成為主軸，進階再以各地區菜系為輔，培訓學生對各烹調技法的熟練度及刀工細緻度，針對比賽選手的訓練計畫則著重在創意變化及色彩搭配的強化，同時磨練選手的抗壓性及穩定度以應付競賽外，更重要的是面對未來職場與升學所需。

(中時 )