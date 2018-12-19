心臟病患海拔1000公尺命危 2護理師接力救命

2018年12月19日 15:33 中時 王文吉

童綜合醫院專科護理師陳靜瑜示範實施CPR救人過程。

救人不能等！童綜合醫院表揚陳靜瑜專科護理師（左三）、護理師黃湘齡（右二）。（王文吉攝）

救人不能等！高雄63歲王先生日前到海拔1000公尺的嘉義太平雲梯遊玩，因心律不整導致無呼吸心跳。王男危在旦夕，剛好也到當地旅行的童綜合醫院護理師陳靜瑜與黃湘齡即時實施CPR與AED急救，除讓王男恢復生命跡象，並爭取救護車抵達時間，送醫後救回一命。

童綜合醫院專科護理師陳靜瑜日前與家人到嘉義太平雲梯遊玩，要返家時在廁所旁發現路倒的王姓男子，確認已無呼吸心跳，在旅客中心的人員給予AED電擊後，馬上接手實施CPR；幾分鐘後，護理師黃湘齡與家人剛到現場準備遊玩，發現危急救人現場，也加入急救行列。

陳靜瑜、黃湘齡接力實施CPR急救，王男10分鐘後恢復生命跡象，前後歷經40分鐘，救護車趕到將王男送嘉義大林慈濟醫院就醫。經醫師確認王男疑為心律不整，住加護病房5天後轉普通病房，住院2天即出院返家，恢復往昔生活。

王男家人透過童綜合醫院院長室信箱表達感謝之意，才讓醫院得知護理人員的義舉，並舉辦「海拔千公尺即刻救命」護理師表揚會。院長李三剛表示，醫護人員擁有救人天職，該院未來也將持續進行人員的急救訓練，讓每位人員都能在緊急時刻發揮最大的能力。

陳靜瑜與黃湘齡分別任職於童綜合醫院不同院區，原本完全不認識，卻因救人而在1000公尺山上結識。陳靜瑜表示，原本已經準備回程了，家人都在停車場等候，看到有人倒地，沒想太多只想救人，就發揮原本學過且會做的急救訓練，幸好王先生能活過來。

黃湘齡也說，久聞太平雲梯盛名，休假那天一家4口前往遊玩，剛抵達時想要去上個廁所，就遇到靜瑜已經在進行CPR搶救。自己也是護理人員，當然要加入搶救行列，最後王先生能順利恢復生命跡象，真是不幸中的大幸，也讓在旁觀看的2個孩子知道救人的重要性。

副院長吳肇鑫指出，「猝死」指的是從出現症狀到死亡不到1個小時，有90%是心臟病所致，尤其是急性心肌梗塞、心室纖維顫動，可能發生於任何年齡、任何時間和任何人身上，是沒有徵兆、令人聞之色變的「無聲殺手」。

吳肇鑫說，猝死唯一最有效的治療方式，除了馬上進行心肺復甦術（CPR)外，就是儘快對心臟評估是否進行電擊，在公共場所或119救護車可使用自動體外去顫器（AED）去除心室纖維顫動，讓心臟回復跳動並將血液輸送至全身。

(中時 )