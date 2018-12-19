射程幾可涵蓋全美！陸首測巨浪3飛彈成功

據稱這次試射巨浪3飛彈的，是解放軍032型潛艦。（網路）

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中時電子報
巨浪3潛射飛彈

五角大廈官員說，解放軍11月首度測試了巨浪3新型潛射飛彈。而這款飛彈不僅能搭載多枚核彈頭，射程還涵蓋了美國多數地方。

據《華盛頓自由燈塔》（Washington Free Beacon）網18日報導，熟知相關測試的美國官員透露，解放軍是在11月底時，測試了這款未來將武裝下一代潛艦的飛彈，而結果看來似乎成功。

美國情報機構藉由飛彈預警衛星，密切監視這次巨浪3的測試。但五角大廈數名發言人拒絕透露測試的詳情，其中羅根（Chris Logan）說，他們不會評論有關解放軍飛彈測試的情報。

事實上，中國火箭軍曾宣佈，在11月20－23日間進行了5次飛彈飛行測試，但並未透露細節。

此外，遼寧省海事局發佈的「遼海警0265」公告稱，大連附近海域11月16－23日因「軍演」，將加以封鎖，而巨浪-3就是在大連研發的。

對解放軍戰略核武力來說，這次飛行測試為重大的里程碑。在北京的大規模軍事現代化計畫中，戰略核武是其中最致命的要素。

去年網上便盛傳，解放軍已部署032型輔助潛艦，很可能用已試射巨浪3飛彈。而中國大陸軍事專家檢視032潛艦的照片後指出，這艘停在渤海港口的潛艦發射塔似乎為了試射巨浪3而增大。032艦以往用來測試射程較短，為陸基東風31飛彈潛射版的巨浪2飛彈。

「國際戰略研究所」（International Institute of Strategic Studies）軍事平衡部落格（Military Balance Blog）的分析指出，這顯示解放軍將整合較大，起碼較高的新型發射系統與潛射彈道飛彈。

(中時電子報)

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