影》宜蘭海灘驚現豬屍！疑來自疫區？農委會猜豬農亂丟

宜蘭海灘驚現豬屍！疑來自疫區？農委會猜豬農亂丟
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農委會官方臉書今（19）日下午發布「快報」，指稱在宜蘭五結利澤沙灘「發現斃死豬」。（取自農委會官方臉書）

非洲豬瘟來勢洶洶，農委會今（19）日下午於官方臉書發布「快報」，指稱在宜蘭五結利澤沙灘「發現斃死豬」，因正值全台如火如荼展開非洲豬瘟防疫工作之際，此突發狀況引起外界議論紛紛。農委會表示，地方已採樣將檢體送家畜衛生試驗所檢測，預估傍晚送達，24小時內應會有初步檢測結果出來。

農委會快報指出，今天上午，在宜蘭五結利澤沙灘「發現一隻明顯死亡的豬豬」，宜蘭縣動植物防疫所人員接到通報後，馬上就前往調查，採樣送驗並執行消毒作業，「請民眾不要過度恐慌」。

農委會防檢局動物防疫組組長徐榮彬表示，會導致豬隻死亡疾病不只非洲豬瘟及口蹄疫，光從外觀看不出來，是否為非洲豬瘟病死豬，尚待檢驗報告出爐，農委會亦會調查周邊養豬場，是否有任意丟棄死豬情事。

民眾超擔心，豬屍有沒有可能來自對岸疫區？防檢局長馮海東說，看照片無法明確辨識死亡原因，也暫時無法確定豬屍來源，不過，從地緣關係上看，比較有可能是豬死掉後被隨意丟棄到河裡，隨水流下來，並漂到海邊。

家衛所所長邱垂章表示，收到檢體後，家衛所會先進行核酸檢測，24小時內會有初步結果，若是陰性，便出報告，若是陽性，代表有病毒在裡面，會再做病毒分離，第一次分離不到還要做第二次，所需時間較久，規定是21天。

邱垂章說，沒到現場，單看此斃死豬照片，好像已死了一段時間，要確知斃死豬死因，仍要視病毒量有多少、有沒有被破壞掉，「要看檢體才知道」。

(中時 )

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