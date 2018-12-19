「黏人精」咚咚 跟進跟出黏TT

5歲的雄性瑪爾濟斯犬「咚咚」，對主人王姓一家可說是「黏TT」，早晚都跟進跟出，且堅持「不看鏡頭」，兩眼面對記者拍攝時「向外開」，讓人哭笑不得。（張穎齊攝）

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5歲的雄性瑪爾濟斯犬「咚咚」，對主人王姓一家可說是「黏TT」，早晚都跟進跟出，且堅持「不看鏡頭」。（張穎齊攝）

今年5歲的瑪爾濟斯犬「咚咚」，雖然是個男兒身，但「男子氣概」卻頗為缺乏，無時無刻都要黏著主人、跟進跟出，只要主人稍微不注意牠，便會沒有安全感，平時不吵也不鬧，十分乖巧，認定的主人就會「跟到底」，讓陌生人休想在牠身上得到比較多的「注目禮」，咚咚也因此被主人王姓一家視為「寶貝兒子」。

咚咚是基隆市仁愛市場主委王泓四的「寶貝狗兒子」，王泓四說，5年前他的朋友家裡養的馬爾濟斯，生了一窩毛小孩，他朋友便將其中一隻的咚咚送給他，從此之後，咚咚打死都要跟著他們一家人，由於他平時擔任仁愛市場主委，老婆也在仁愛市場賣衣服，出外見朋友或做生意時，他們夫妻倆也都會輪流帶著咚咚。

「牠超黏我爸媽跟我妹！」王泓四的女兒王杏如說，咚咚平時超乖，不吵不鬧，也不會咬人，看到陌生人也不太理會，但只要看到她爸媽跟妹妹，就會立馬「黏TT」，雖然平時也會給她抱，但咚咚真正認的主人，還是她爸媽。

咚咚平時黏著王家人，跟進跟出，像這樣把咚咚帶出門「見世面」，使得咚咚在王家人的友人圈裡詢問度暴增，成為津津樂道的話題，朋友們都競相想把咚咚的照片給拍下，或嘗試和咚咚合照。

豈料，咚咚面對陌生人，卻維持一貫的「耍酷」風格，超級不願意面對鏡頭，頭永遠都側一邊，記者也是花了一大番功夫，才成功捕捉到「頭對準鏡頭」的畫面，但咚咚竟仍然將兩眼「向外開」，堅持「不看鏡頭」的原則，此舉也讓大夥兒哭笑不得。

(中時 )

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