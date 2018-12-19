不娶音樂老師還告她墮胎 檢痛斥男：不要以為是你的種就能告

陳姓女音樂老師被男友控告服用墮胎藥流產，但檢察官認為，未婚懷孕已經影響陳女的心理壓力，影響日後生活，符合優生保健法內的規定，可以自願施以人工流產。（翻攝自臉書）

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桃園市陳姓男子與陳姓音樂老師交往後訂婚，陳女懷有身孕後男方卻說要生2胎才考慮結婚，陳女氣得服用墮胎藥，決定專心經營音樂教室，陳男不甘骨肉消失不見，竟翻出舊帳，控告陳女曾服藥墮胎，檢察官以《優生保健法》內規定「生產將影響心理健康、家庭生活」為由，對音樂老師作出不起訴處分。

陳姓男子2016年8月間與陳姓音樂老師交往，認識後2個月陳女懷孕，但兩人當時並無育兒的規劃，陳女又忙於演出、教學工作，陳男陪同女友到婦產科看診拿墮胎藥服用，隔年10月間，兩人舉辦訂婚，直到隔年1月間，陳女再度懷孕，陳男改口要生2胎才考慮結婚，兩人因而反目。

陳女今年1月第2次懷孕，當時她的補習班正在申請立案，又在北市高中兼課，生活壓力很大，導致身體不斷發燒、上呼吸道感染等疾病，陳女自行到醫院看診並服用墮胎藥。

陳男得知陳女墮胎，心生怨懟，反咬陳女訂婚時花費鉅資，並索討以贈送的鑽戒、首飾等物品雙方對薄公堂，陳男聲請假扣押追回自己付出的金錢，還翻出舊帳，指陳女在剛交往時當著他的面服用墮胎藥，訂婚後又墮胎1次，都違反刑法中的墮胎罪。

士林地檢署檢察官認為，陳女懷孕期間，確實忙於工作，兩人對於結婚沒有共識，她必須忍受外界對於未婚懷孕的眼光，有相當程度的心理壓力，足以影響日後家庭生活，依《優生保健法》中規定對墮胎的規定，可以依自願施以人工流產。

(中時 )

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