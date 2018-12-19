高雄民宿墾丁化！跨年房價3萬5 網友全怒了

民宿業者推出跨年房價3萬5000元的雙人房（翻攝自Booking.com）

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中時電子報

2018即將結束，今年特別有4天跨年連假，許多民眾都提前訂房，規劃出遊行程，民宿飯店幾乎一房難求，不過高雄有民宿業者推出跨年房價3萬5000元的雙人房，讓民眾卻步，驚呼「要懇丁化了嗎」。

據前旅宿從業人員表示，旅館民宿房價一般分為平日和假日，若遇到連續假日、寒暑假、演唱會等特殊日子，通常則有另外的價格，不過通常這些特殊日子的房價頂多不超過平日價格的2、3倍，今爆出有雙人房的房價拉到10倍以上，一般民眾根本不可能買單。

根據《蘋果》報導，實際詢問這家跨年夜開出雙人房價格3萬5000元的民宿業者，該民宿負責訂房的蘇小姐表示，其實3萬5000元並不是跨年夜真正的房價，當天的房價仍依房型各異，而雙人房型的價格大約落在3000至6000元。

民宿業者推出跨年房價3萬5000元的雙人房（翻攝自Booking.com）

至於為何要打出1晚3萬5000元的房價，蘇小姐解釋那是系統在訂房平台上的設定，因為跨年夜該民宿已經沒有房間可賣，但又希望能夠維持民宿在訂房平台的能見度，因此會出現這樣離譜的房價。

對此，網友表示，「希望這家業者快倒」、「不是所有的業者吧！可以不要住奸商開的旅館啊！其他正派經營的不就被害到了？貨比三家不吃虧！」、「連奇異果旅店九如店，平常一晚1490~1980左右，昨天去booking網看時都已漲到一晚15000元了！」也有網友表示，「不這樣開價怎麼發大財？」、「貨賣得出去，盤子進得來，奸商發大財」

(中時電子報)

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