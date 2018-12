2018年12月19日 15:47 中時電子報 蔡曉婷

Yumi表示已經報案。(圖/翻攝自yumisecrets IG)

雙胞胎女團By2出道十年,因外型越來越豔麗,常被傳陷入整形疑雲,但姊妹倆都解釋是妝容改變造成。妹妹Yumi最近在IG透露去按摩遇到色狼,她崩潰忍了兩天終於決定去報警,直言本來不想說出這一切,讓粉絲好心疼。

外型亮麗的By2由姊姊Miko、妹妹Yumi組成,Miko過去曾和錦榮傳緋聞,今年8月又被拍到和富二代「小陳冠希」的Monkey謝富丞約會,Yumi最轟動的戀情則是和賭王之子何猷君傳相戀,她還為這段感情赴美陪伴男友,何猷君被拍到半跪替她照相,然而事過境遷後,Yumi形容這段感情是「爛桃花」。

Yumi三天在IG發文並附上自拍表示:「哎,好不容易可以去放鬆按摩,偏偏就讓我遇到色狼…」,昨她再透露進度說:「我本來不想說,忍住就過去了,但是這幾天出差都睡不著,終於去報案了」,網友安慰她說:「不怕了,沒事了」、「U r doing the right thing! 加油。take care」、「要帶防狼噴霧」、「注意啊,身邊帶個人一起啊」。

