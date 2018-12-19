海外團購網路賣藥小心最重可處10年徒刑

國人最愛買的外國藥物如合利他命、泰國青草膏、泰國五塔散、保心安油、保心安膏、黃道益活絡油、太田胃散等，在國內都是屬於「藥物」，若違法在網路販售小心遭罰還可能被處以有期徒刑。（陳育賢翻攝）

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日本藥品對國人來說一直具有相當的吸引力，許多人都會委託親友或團購自國外購回藥品，不少跑單幫的網友看準此商機，即在網路銷售國外藥物，但據新竹市衛生局統計，近2年來就查獲65件違規在網路刊登販售藥物案件，大都開罰3萬元，最重可處10年以下有期徒刑，不可不慎。

新竹市衛生局代理局長楊清媚指出，近年來國人出國旅遊，常會趁出國時購買自用或幫親友代購藥品，愛買的外國藥物如合利他命、泰國青草膏、泰國五塔散、保心安油、保心安膏、黃道益活絡油、太田胃散等，在國內都是屬於「藥物」。

民眾自國外購買藥物回國，應符合「入境旅客攜帶自用藥物限量表」規定，相關資訊可逕上衛生福利部食品藥物管理署查詢，網址：https://www.fda.gov.tw/TC/site.aspx?sid=3928。

而新竹市衛生局這2年經全國各地檢舉，已查獲在網路刊登販售相關藥品案件且開罰者，已有多達65件，每件開罰3萬元，民眾不可不慎。

衛生局呼籲民眾藥品雖可合法攜帶入境，但僅供個人自用，不可公開陳列販售，如將藥品上網販售，若涉及製造或輸入偽藥或禁藥者，依藥事法可處10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金。

另，明知為偽藥或禁藥，而販賣、供應、調劑、運送或意圖販賣而陳列者，可處7年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金，民眾切勿以身試法。

衛生局提醒民眾若想在網路販售藥物，須先向當地衛生局申請藥商販賣許可執照及登記通訊交易事項，一般民眾千萬不可在網路上販賣藥物，以免觸法遭罰。

楊清媚同時提醒民眾，自國外自行帶回之藥物，因未領有衛生福利部核發之藥品許可證，且無中文標示，產品效能、副作用及安全性均未獲證實，使用有其風險，恐會造成身體健康傷害。

如有身體不適，應尋求合格專業醫師，有藥物問題也應洽詢藥師，切記不要刊登、不要販售、也不要購買來路不明的藥物，保障自己及家人的用藥安全。

(中時 )

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