自作主張獨漏三市？旅館公會批觀光局「空襲業者」

2018年12月19日 15:53 中時 李宜秦

交通部觀光局昨宣布擴大國旅暖冬遊方案，卻獨漏住房率較好的台北市、桃園市、新竹市，引發三市業者強烈不滿，打算向觀光局提出陳情。桃園市旅館公會今（19）日痛批，觀光局完全沒與業者、公會討論就擅自決定，可說是「空襲業者」，且桃園民宿已出現退訂潮，新竹縣觀光協會也表示，有多名原訂新竹市民宿的旅客，紛紛轉而改訂新竹縣。

觀光局推出「擴大國旅暖冬遊」方案，民眾若在明年1月間，至全台19縣市自由行，可得到500元與1000元的補助，且30歲以下、60歲以上還可加碼多補500元。然而因台北市、新竹市、桃園市三市近三年的住房率高於5成，觀光局以「有效利用有限資源」為由，將這三個縣市排除在補助範圍之外。

桃園市旅館公會理事長陳盈瑞表示，對觀光局的決定無法諒解，今天會將陳情的聲明稿交給觀光局、中華民國旅館公會全國聯合會，他表示觀光局在制訂政策時，都沒有與業者或公會事先討論，就直接投下「空襲式炸彈」的政策。

陳盈瑞說，待明年1月政策正式上路後，這三市的客源必定會被鄰近縣市搶走，會有「窒息式」的效果，如民眾可能會到桃園市參加完跨年活動後，開半小時的車至新北市或新竹縣投宿，這三市業者的損失肯定非同小可。陳盈瑞痛批，觀光局是聯合19縣市，一起搶台北市、新竹市、桃園市的客源。

陳盈瑞說，今日已陸續接到有業者反應，許多原本在桃園市訂房的民眾開始退訂，之後幾天恐怕會有更大一波的退訂潮。新竹縣觀光民宿協會理事長田臺明表示，已有原本打算投訴新竹市的旅客退訂，轉而改訂新竹縣的民宿。

陳盈瑞表示，桃園市的星級旅館評鑑比例高達25％，等於4家就有1家榮獲星級旅館的殊榮，且環保旅館比例也是全台之冠，業者如此自律提升服務品質，地方政府也推出多樣行銷活動推廣觀光，好不容易成功帶起桃園市觀光產業，卻反過來被懲罰，非常荒謬。

另外，交通部次長祈文中今早接獲立委投訴後，今日下午將緊急與觀光局召開會議協調。

(中時 )