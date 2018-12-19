日本大阪城東高校今年二度造訪暨大附中 締結好交情

▲大阪城東高校渡邊健一校長（右）致贈萬國博覽會新地標「太陽塔」精緻模型給暨大附中校長張正彥（左）當見面禮。（楊樹煌攝）

友善列印
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▲暨大附中樂儀隊表演精湛的操槍與樂儀隊形變換演出。（楊樹煌攝）
▲暨大附中原舞社同學表演精采的原住民傳統舞蹈。（楊樹煌攝）
▲日本大阪城東高校與暨大附中同學歡樂互動交流並合影留念。（楊樹煌攝）

楊樹煌／南投報導

日本大阪城東工科高校今19日由校長渡邊健一率領300多位師生，再度前來暨大附中交流，除祝賀附中建校60周年校慶快樂，附中也安排23種入班課程體驗，讓城東工科高校學生深度體驗台灣高中生的生活，氣氛融洽；由於兩校今年已兩度交流，不但建立深厚友誼，並締結出好交情，雙方並約定，明年再互訪聯誼。

日本大阪城東工科高校今年1月，甫由渡邊健一校長率300多位師生造訪暨大附中，對附中盛情款待，留下良好深刻的印象，特別於今日再由渡邊健一校長率25位師長與300高二學生，抵埔里與暨大附中進行友善交流與學習之旅。

城東高校校長渡邊健一表示，因大阪再度申辦2025年萬國博覽會成功，特別致贈萬國博覽會的新地標「太陽塔」精緻模型給附中當見面禮，暨大附中校長張正彥也代表師生以傑出校友台華窯董事長呂兆炘的「轉寫盤」工藝品回贈。

張正彥校長表示，城東高校有世界知名建築大師安藤忠雄傑出校友，同樣暨大附中也有國際知名的陶藝大師呂兆炘傑出校友，兩校的傑出校友相互輝映。

日本城東工科高校95%以上都是男生，暨大附中女學生則佔70%，這次城東工科高校在歡迎會上主動主持遊戲活動，他們設計「咬耳朵：話語傳信」、「圈叉問答」，城東工科高校男生十分活潑，有2位跳上舞台主持，藉由日語、國語交互解說傳話，跨越彼此隔閡；圈叉遊戲更是考驗暨大附中學生的日語聽力。

暨大附中學生則在入班課程上，展現兩國學生對遊戲設計的思維，有別於日本高中生針對語言歧異設計遊戲，台灣的遊戲側重反應力，並綜藝味十足。

今年雙方名牌的製作也別具巧思，採互撕名牌方式，快速認識對方；附中並安排日本高中生體驗親手製作蔥油餅、珍珠奶茶、麻糬等台灣道地小吃的樂趣。

暨大附中學生梅巧依表示，因為國情不同，特別選擇貼近他們年輕人喜歡的輕食、熱門飲料，不僅是新鮮體驗，還能讓賓主盡歡。

暨大附中校長張正彥指出，在學生時代，就有機會親身體驗不同的文化與學習生活，是人生中莫大的福氣，也是青春歲月中一段難得的經驗，期望今天的交流，開啟兩校互訪學習的新里程，並感謝大葉大學應用日語系張又華教授與23位同學到場協助翻譯，讓活動進行更樂趣又無隔閡。

(中時 )

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