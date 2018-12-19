花蓮》花蓮醫院耶誕節活動 音樂劇送愛心

部立花蓮醫院護理主任溫淑美（左）致贈明德幼兒園感謝狀。（花蓮醫院提供）

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大小志工在部立花蓮醫院演繹耶酥誕生的故事。（花蓮醫院提供）
小朋友致贈小禮物給花蓮醫院日照中心者長，感動了老人家。（花蓮醫院提供）
部立花蓮醫院「聖誕佳音送愛音樂劇」活動中，大小志工們合唱動聽的耶誕經典詩歌。 （花蓮醫院提供）

衛生福利部花蓮醫院19日上午舉辦「聖誕佳音送愛音樂劇」活動，天主教會花蓮教區志工隊志工、私立明德幼兒園小朋友為病友唱詩歌祝禱，溫馨感人。

耶誕節的腳步近了，天主教會花蓮教區志工隊隊長賴香枝、明德幼兒園院長林蓮美，帶領醫院祈禱室志工及師生們，在花蓮醫院日間照顧中心、護理之家、各病房唱詩歌，傳送佳音。

一群人將愛與溫暖分享給病友，志工們先唱幾首大家耳熟能詳的耶誕歌曲，再由小朋友唸出聖經的話語，讓大家知道耶穌降生的日子，透過一連串的歌唱曲目與生動的表演，帶出溫馨活動的意義，讓醫院頓時洋溢一片歡樂。

醫院院長黃瑞明也特別準備小禮物致贈病友，以及日間照顧中心與護理之家的長者們，分享滿滿的愛與溫暖，期盼病友與受照護長者的家屬同沾喜氣。

黃瑞明強調，花蓮醫院照護鄉親健康，不遺餘力，目前正積極推動長照2.0政策，是東部地區照顧弱勢族群、深耕社區最優質的醫院，希望藉由耶誕佳音送愛音樂劇，強化與社區民眾的和諧。

(中時 )

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