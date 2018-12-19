陸在泰北投入資源遽增 監委籲政府研議對策

2018年12月19日 16:02 中時 鄭舲

監委包宗和、副院長孫大川、監委江綺雯19日提出調查報告表示，近年政府推動泰北地區僑務工作顯有成效，值得肯定；但當前大陸逐年在泰北地區投入龐大資源，企圖弱化僑胞對我認同及海外友我力量支持，我在泰北的僑務工作相形面臨嚴峻挑戰，如何強化泰北僑胞與我連結，為當務之急。

為實際瞭解泰北僑胞心聲及生活現況，包宗和、孫大川、江綺雯率協查人員於今年8月29日至9月1日赴泰國清萊及清邁，進行4天3夜深度訪談與調查，到清萊雲南會館、清萊美塞村華雲學校、清萊建華綜合高級中學、清萊美斯樂泰北義民文史館、清萊美斯樂興華中學、清邁孟安村聖心中學、清萊華校教師公會校長座談、清邁大谷地村華興中學及清邁雲南會館等地，接觸的師生及僑界代表數百人。座談中僑胞向監委反應，在泰北的生活是電影《異域》拍不出的悲痛，許多泰北孤軍因缺乏相關證據而無法受到中華民國政府應有的補償。

經監察院調查，國防部1994年及1998年分赴泰北地區針對前國軍及其後裔實施資料核對等普查工作，並於現地依法發放補償金給1910人，另外，至2010年底，經個別向國防部以通信方式申請並以外匯方式撥入當事人指定銀行帳戶有904人，委託在台親友領取者189人，合計共3003人。

不過，近10年來相關陳情案仍然不斷，國防部應重新檢討相關辦法妥適性。另外，泰北地區由民間籌資興建的「泰北義民文史館」，館內除供奉泰北烈士靈位，也掛有我國國旗及展示前國軍史跡，但該館文史資料及相關硬體等尚欠完備，國防部應本於權責，考量挹注必要資源並表達政府關懷，以告慰海外國軍英靈，並善盡維護歷史軍事文化性資產保存工作。

調查報告並指出，泰北地區多數僑校雖未立案，但推動華文教育已久，積累不少成果，且多數仍心向我政府，並堅持正體字及傳統中華文化教學，但目前泰北地區僑校卻普遍面臨師資不足、未符泰國政府立案標準、通訊環境不發達、欠缺統一性及系統性教材、教職人員待遇偏低等困境。

監委強調，大陸正逐步加強在泰北地區僑校進行調查研究及資源供給，企圖以教育掌握泰北地區話語權，僑委會、教育部及外交部應共同研議建立跨部會合作平臺，系統性盤點當地需求、整合資源及相關預算、結合民間組織，進行整體性戰略規劃，以妥善經營泰北地區華文教育；此外，為團結我僑社並凝聚僑心，政府宜整合資源網絡，並與相關非政府組織及民間企業合作，促進公私部門協力互助，拓展多元夥伴關係，創造更多援助資源之可能性，以確實保護僑胞權益，有效鞏固海外友我力量。

(中時 )