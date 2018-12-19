民進黨青年幕僚發起「青回陣」向黨主席候選人提問

2018年12月19日 16:16 中時 曾薏蘋

民進黨7 位青年政治幕僚發起「青年民主回防陣線」，今日青回陣以《民主回防!從解放政治到生活政治》宣言向媒體投 書，對民進黨主席候選人發起提問，包括「如何繼續堅持改革」、「拼經濟如何讓人民有感」、「如何抵抗民粹浪潮，守住憲政體制中的普世價值」、「如何破除藍綠惡鬥污名，推動跨黨派合作」、「如何爭取青年支持與再造青年組織」。

九合一選舉民進黨大敗，蔡英文總統辭去黨主席，黨主席面臨補選，該宣言目前已獲得八十位支持民進黨理念的政治工作者連署支持，包括新生代議員及助理、民進黨中央及地方黨部黨工、國會助理、部會幕僚、基層民意代表、智庫及後援會成員。

青回陣召集人許家睿表示，民進黨執政三年以來，失去主導議題的能力，黨的功能和角色逐漸弱化，也失去對年輕人的吸引力與號召力，且青年組織與人才甄補出現斷層，這將是新任黨主席必須要面對的問題。

他說，此外，台灣的民主正面對中國的威權壓迫，以及內部的民粹侵蝕，為了確保台灣公民社會自主性，民進黨應該回過頭來積極思考，如何讓政治走入生活，並擴大群眾的支持基礎，承擔回防民主與主權的重責大任，確保在改革的同時，不與民意脫節，讓民眾繼續支持民主進步黨。

他強調，未來青回陣將繼續邀請各方加入連署，期待候選人重視並具體回應，也將持續舉辦系列活動、廣徵意見，讓對話持續下去。

「民主回防宣言」中指出，過去民進黨倡議民主轉型、深化改革的解放政治議程，雖帶領台灣人民推翻威權體制，但在政黨輪替成常態的今日，已經失去群眾號召力，現在人民在意的是經濟與民生，更關注生活方式的選擇問題，因此民進黨應思索如何從解放政治轉型，走向生活政治，走進每一個人的生活中。

青回陣連署人中，有四位這次新當選的市議員，包括黃守達、張之豪、吳沛憶、戴瑋姍。

(中時 )