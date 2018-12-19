墾丁龍磐迎跨年曙光！台26線鵝鑾鼻到滿州界碑元旦交管

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2019跨年即將來臨，墾丁國家公園管理處為了避免元旦跨年迎曙光交通堵塞，將於台26線鵝鑾鼻到滿州界碑段進行交通管制，並設有接駁站，免費接駁民眾迎接2019年第一道曙光，敬請民眾多加留意並配合。

墾丁龍磐草原是本島著名的跨年觀曙光景點，為因應迎曙光湧現的人車潮，台26線鵝鑾鼻至風吹砂滿州界碑間路段，將自元旦凌晨0點至早上8點進行交通管制，除當地居民持身分證，以及事先申請並經墾管處許可的遊覽車可以進出外，一般車輛（含汽、機車）均管制進入。墾管處並安排車輛免費接駁遊客，於鵝鑾鼻公園停車場、及滿州風吹砂界碑停車場分別設有接駁站，自元旦凌晨3點30分起至早上8點，視遊客量機動發車往返龍磐草原。

墾管處劉培東處長呼籲民眾多加利用大眾運輸工具與接駁車前往龍磐草原，也貼心提醒民眾：因為龍磐草原遍佈石灰岩洞與裂縫，墾管處將以警示燈、圍繩劃分出安全區域，請遊客務必在安全區域內耐心等待曙光；也請記得妥善保管財物，以免遭竊。迎接完曙光後，更要記得將垃圾帶走，還給野生動物一個乾淨的家。

另外，屏東縣政府與屏東縣觀光協會合作，將於2019年元旦凌晨5點30分起，邀請南島舞集等表演團體於龍磐第一停車場進行表演，與民眾一起迎接曙光。

(中時 )

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