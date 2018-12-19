跨年首選！誠品行旅「綺麗跨年盛宴」美食、酒精迎2019

In Between之間餐廳12／31推出「綺麗跨年盛宴」，每位售價4000元＋10％起。（圖片提供／誠品行旅）

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高樓層景觀絕佳，可同時欣賞台北101及煙火美景。（圖片提供／誠品行旅）

英國推理小說家G.K.賈斯特頓曾說，我們過新年的目的，並不是為了迎接新的一年，而是迎接一個全新的自我。今年誠品行旅以「2019迷煙花」為主題，館內In Between之間餐廳打造全新「綺麗跨年盛宴」義法創意套餐，三五好友相聚迎接2019到來。

31日晚間，In Between之間餐廳19時起推出「綺麗跨年盛宴」，5道美味料理搭配Pol Roger Churchill皇室香檳，開啟餐期美好序幕。前菜首先端出「嫩煎北海道干貝搭配糖漬核桃」，核桃與糖蜜熬煮搭配鮮甜干貝，味覺得到全新昇華;另道「紅甜菜鮭魚佐鮭魚卵襯墨魚脆片」則以紅甜菜與白酒調和，鮭魚卵爽脆口感佐以墨魚脆片，多層次口感令人驚艷。

主菜提供5款菜色，包括「乾式熟成頂級肋眼牛排8oz」、「爐烤國王鮭魚佐茴香醬汁」、「爐烤櫻桃鴨胸」、「迷迭香春雞」及「爐烤波士頓龍蝦」，當中以乾式熟成頂級肋眼牛排尤為吸睛，主廚嚴選肋眼部位入饌，初嚐口感軟嫩細膩，尾韻帶有濃郁肉香，讓人欲罷不能;雙人海陸套餐「大明蝦/蒜味扇貝/頂級紐約客牛排」，嚴選飽滿的爐烤百里香肥豬蝦與蒜味扇貝入饌，佐以美國頂級紐約客牛排品嘗，海陸雙重享受一次滿足。

跨年夜當天，16樓的The Penthouse多功能場域舉行「迷煙花」城市秘境倒數派對，晚間11時起盛大開演，饕客可盡情享用法式開胃小點和安柏夫人酒莊Veuve Ambal氣泡酒與誠品酒窖紅白酒，搭配高樓層寬廣視野與煙火秀，在美食、酒精與音樂陪伴下，一起舉杯迎向新年。

★中時電子報提醒您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )

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