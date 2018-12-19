環評大會通過南科環差案 台積電3奈米廠拍板

環保署今舉行環評大會通過南科環差案，台積電3奈米廠終於闖過環評這關。（廖德修攝）

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環保署今（19）日舉行環評大會，審查《南科園區2期基地開發暨1期基地變更計劃環境影響差異分析報告》。此案攸關台積電3奈米廠6000億元的投資，上次環評大會（11月14日）因環評委員、環團有意見而未做決議。今天未開放旁聽，經過經濟部水利署、能源局說明後，環評委員大致能接受，確認此案修正通過。台積電代表相當開心，表示一切會按既定時程進行。

南科二期基地環差案在專案小組第1次審查就通過，但送交環評大會卻受阻。由於奈米廠用水、用電量太大，環評委員有疑慮，當時擔任主席的環保署前署長李應元裁示，開發單位南科局與台電、水利署須補齊相關資料。

上次爭議的焦點是3奈米廠每天將增加88萬千瓦用電量，以及7.5萬立方公尺用水量，這麼多的水和電將何而來？且汙水排放量也會增加。台電與水利署雖提出解釋，環委仍有疑慮。

今天的會議經濟部水利署與能源局先後提出說明，水利署代表說，今年降雨量只有去年的2成，但用水與調度卻未出問題，且曾文水庫已加高3公尺，蓄水量增加，應可供應南科的需求。能源局則說，去年起至2025年政府積極規劃新增燃氣機組，加上再生能源提升，預估2020年起備用容量率可達15％，供電無虞。

至於環團關心的興達燃煤電廠1至4號機組的提前退役，能源局說，為了明年起達到備用容量率15％，興達電廠1至4號機須按計劃從2023年12月起至2026年12月的3年內陸續除役，否則會造成限電、缺電風險。但在2023年台積電3奈米廠開始量產，增加88萬千瓦的供電需求時，興達1、2號機也會在該年底除役。

環評委員李克聰等質疑，3奈米廠用水是否真如水利署所說毫無問題？電力方面，興達電廠新增燃氣機組還在專案小組審查，能否跟上台電的進度加入發電序列也還不一定。目前看來，用水用電就是有不確定性。李堅明則認為，高科技廠都希望提升再生能源使用，台積電承諾每年使用20％綠電，開發單位有無辦法供應要說清楚。

經濟部解釋，興達燃氣機組若未銜接上來，只會讓備用容量率由15％降到11％，供電仍無問題。至於再生能源不利遠送，會協助南科向台南市政府購電，達到每年20％的目標。用水方面，水利署說，透過曾文水庫加高，用水管道的興建、調節，還有再生水使用，都可確保南科用水穩定。以上說法環委大致能接受，於是同意修正通過此案。

(中時 )

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